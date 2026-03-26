Quién es Dominic McLaughlin, el Harry Potter de la nueva serie de la saga de HBO Max

Casi la mitad de su corta vida la ha dedicado a estudiar interpretación. Este pequeño escocés, de 11 años, es el elegido para suceder a Daniel Radcliffe en la encarnación de la figura protagónica de la saga de 'Harry Potter' para HBO.

Quienes han seguido las películas de la saga de 'Harry Potter' han ido creciendo con Daniel Radcliffe (y sus compañeros). Da igual la imagen que cada uno se hubiera hecho del protagonista de los libros en su cabeza, porque cuando llegaron a la gran pantalla todo se hizo más claro: así era y así tenía que ser Harry Potter. Crear una serie basada en los libros corría con varios riesgos adicionales, entre ellos, encontrar a un actor que pudiera interpretar al mítico personaje dejando a un lado, o al menos sabiendo separar, a quien encarnó durante años al protagonista principal.

El elegido fue Dominic McLaughlin, un pequeño escocés de 11 años que lleva casi la mitad de su vida estudiando interpretación en la Performance Academy Scotland. A diferencia de lo que ocurrió con el también británico Owen Cooper, el jovencísimo actor principal de la serie 'Adolescencia' —por la que ganó un premio Emmy con sólo 15 años—, McLaughlin no debuta con 'Harry Potter' en la pantalla, aunque fue seleccionado cuando aún no había actuado nunca para la televisión. Su primer crédito se corresponde con la película 'The Red Admiral' (2025), y también tiene diferentes papeles en las series 'Grow' y 'Gifted', que se estrenan en 2027.

Antes de esto, el pequeño McLaughlin participó en la presentación de 'Macbeth' en el Royal Highland Centre de Edimburgo de la mano de Ralph Fiennes, conocido mundialmente por interpretar a la figura de Voldemort durante todas las películas de la saga. "No estamos seguros de que sepáis que esto es real... pero desde el principio dijimos que Dominic era el Harry perfecto, y estamos emocionados de que todos lo vean pronto", aseguró la academia en la que estudia interpretación al conocer la noticia de que sería su alumno el que protagonizaría la serie de HBO Max.

Después de que se hiciera público su nombre, el propio Radcliffe escribió una carta a su sucesor en el 'cargo' de Harry Potter: "Fue increíble (...). Mi padre me señaló en el tren y me entregó la carta. La leí y al final ponía Dan R. Estaba eufórico, pero tenía que mantener la calma, estaba en el tren", explicó el joven McLaughlin en una entrevista de la BBC. "Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo lo pasé muy bien, pero espero que tú lo pases aún mejor", rezaba la misiva, según explicó Radcliffe en una entrevista con el programa 'Good Morning America' de la cadena estadounidense ABC.

"Parecen tan pequeños... Los miro y pienso: 'Qué raro que yo hiciera eso a esa edad! Pero también es increíblemente tierno, y espero que lo estén pasando de maravilla", señaló Radcliffe. Y aseguró que le había escrito la carta aunque no quería "ser una molestia" en la vida de los nuevos Ron, Hermione y Harry.