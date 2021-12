Este año es el vigésimo aniversario del estreno en cines españoles de la primera película de Harry Potter. El primer film de la saga, 'Harry Potter y la piedra filosofal', se estrenó en 2001 y veinte años después, sigue triunfando entre los fans.

Una vez que la autora J.K. Rowling creara el mundo mágico de Hogwarts, Warner Bros no dudó en llevarla a la gran pantalla y, desde entonces, al igual que los libros, las películas se han convertido en una de las sagas cinematográficas con más éxito de todo el mundo.

El núcleo de la historia está basado en los siete libros escritos por la autora británica:

Harry Potter y la Piedra Filosofal (1997)

Harry Potter y la Cámara Secreta (1998)

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (1999)

Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2000)

Harry Potter y la Orden del Fénix (2003)

Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2005)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (2007)

Además, J.K Rowling ha publicado varios libros cortos para complementar el universo de Hogwarts. Estos revelan información acerca de las criaturas y ofrecen detalles de los personajes. Entre ellos destaca la precuela de Animales Fantásticos que, más tarde, se ha trasladado a la gran pantalla en dos partes.

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (2001)

Quidditch a través de los tiempos (2001)

Los Cuentos de Beedle el Bardo (2008)

Hogwarts: la guía incompleta y poco fiable (2016)

Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies (2016)

Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeist (2016)

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018)

Cabe mencionar que en 2016 llegó 'Harry Potter y el Legado Maldito'. No es una novela como tal, sino el guión de una obra de teatro. Además, no fue escrito por J. K. Rowling; pero sí le dio el visto bueno. Acto que no todos los fans apoyaron.

A diferencia de los libros, son 10 las películas que se han producido. Los primeros films están basados en las novelas que crearon el núcleo de la mágica historia; escritas entre 1997 y 2007. A la lista se suman los dos rodajes de 'Animales Fantásticos', ambientados casi 60 años antes del nacimiento del protagonista, Harry Potter.

Por lo tanto, tienes dos opciones para ver la saga; siguiendo el orden de la fecha de estreno o siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos. Te contamos ambas opciones, incluyendo las últimas películas de 'Animales Fantásticos'.

Orden cronológico de la saga de 'Harry Potter'

En el caso de que quieras ver las películas siguiendo el orden de los hechos, tienes que ver primero 'Animales Fantásticos'; aunque estas se estrenarán más tarde. Este es el orden que debes seguir:

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (2016)

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018)

Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001)

Harry Potter y la Cámara Secreta (2002)

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004)

Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005)

Harry Potter y la Orden del Fénix (2007)

Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2009)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 (2010)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 (2011)

Orden por fecha de estreno de la saga de 'Harry Potter'

Es igual de válida la opción de ver las películas siguiendo el orden de estreno. De hecho, así es como la han contemplado por primera vez los seguidores de la saga. Por lo tanto, si prefieres disfrutar del mundo mágico de Hogwarts según la fecha de estreno, este es el orden:

Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001)

Harry Potter y la Cámara Secreta (2002)

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004)

Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005)

Harry Potter y la Orden del Fénix (2007)

Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2009)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 (2010)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 (2011)

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (2016)

Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018)

Pero aquí no termina todo. Chris Columbus, director de las dos primeras entregas, reveló el pasado noviembre en una entrevista a Variety, que está pensando en dirigir 'Harry Potter y el legado maldito'. Además, mientras se espera esta posible adaptación a la pantalla, es oficial la fecha de estreno de la tercera parte de 'Animales Fantásticos': abril de 2022.