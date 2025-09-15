Owen Cooper ('Adolescencia'), de querer ser futbolista a levantar su primer Premio Emmy con 15 años

El joven británico debutó como actor con 'Adolescencia': sólo lleva un par de años tomando clases de interpretación. En su discurso de agradecimiento, él mismo ha recordado cómo hace tres años "no era nada".

Su primera interpretación, su primera película, su primera nominación y sí, su primer Premio Emmy. Owen Cooper levantó el premio a mejor actor secundario en una serie limitada, categoría en la que también competía Javier Bardem, por su brillante interpretación en Adolescencia, la serie de Netflix en la que encarna a Jamie Miller, el joven adolescente acusado por haber asesinado a su compañera de instituto. Nacido en diciembre de 2009, Cooper tiene solo 15 años, lo que lo convierte en el premio Emmy masculino más joven de la historia —en categorías femeninas, fue Roxana Zal, quien levantó la estatuilla con 14 años—.

Visiblemente emocionado, Cooper celebró su premio definiendo la situación como "surrealista" e inesperada: hay que recordar que Cooper empezó a dar clases de interpretación hace sólo dos años. "Lo de esta noche demuestra que si escuchas, si te enfocas y sales de tu zona de confort, puedes conseguir lo que quieras en la vida", dijo en sus primeras palabras al recoger el premio, recordando que "no era nada" tres años atrás. El joven actor no se olvidó de agradecer no sólo a su familia y a la gente a la que lo quiere ("y a la gente que quiero") sino que recordó que 'Adolescencia' es lo que es gracias a todos los que trabajan "detrás de las cámaras".

Cooper nació en Warrington, ubicado entre Liverpool y Manchester, en el seno de una familia no relacionada con la industria del cine y la televisión: su madre es cuidadora; su padre, informático; y sus hermanos, electricistas. Inicialmente quería ser futbolista, aunque inspirado en la actuación de Tom Holland en Lo imposible, optó por empezar a dar clases de interpretación en una escuela de teatro de Manchester.

Antes de Adolescencia, Owen Cooper no había hecho nada. "Quise empezar a actuar hace un par de años. No ha pasado mucho tiempo", aseguraba en una entrevista con la revista Variety publicada el pasado mes de marzo. "Crecí queriendo ser futbolista (...). Fui a clases, disfruté... y me pidieron que grabara algo. Y de ahí surgió todo". El productor ejecutivo de la serie, Philip Barantini, recuerda el estrés del primer día de grabación, pero cómo de allí salió "alucinado" con Cooper. "Hay actores que ensayan durante años y no consiguen dominar lo que Owen domina, que es básicamente estar en el momento, escuchar y ser sincero (...). ¡Y ni siquiera se da cuenta".

En 2026, se espera que Cooper interprete a Heathcliff en Cumbres Borrascosas y a Callum en la nueva serie de la BBC Film Club.