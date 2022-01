Ya ha llegado el día en el que los Reyes Magos reparten ilusión por las calles de nuestras ciudades. Después de que el evento se viera cancelado el año pasado, los Reyes Magos regresan a Madrid hoy, 5 de enero, a las 18:00 horas. Aún así, Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán pasear a sus anchas, ya que las restricciones serán protagonistas en la cabalgata de este 2022.

Aunque la capital ha decidido celebrar la cabalgata de Reyes Magos, el aumento de casos de coronavirus estas últimas semanas ha llevado al Ayuntamiento a tomar ciertas medidas. Para garantizar la seguridad de las familias, han decidido aplicar una limitación de aforo de 7.000 personas poniendo en marcha la venta de entradas gratuitas.

Además, no se procederá al lanzamiento de caramelos desde las carrozas y se ha modificado el recorrido. Este año, los Reyes de Oriente partirán desde Nuevos Ministerios hasta llegar a la plaza Cibeles; el recorrido tendrá un total de tres kilómetros.

Desde el Ayuntamiento recuerdan el obligatorio uso de las mascarillas y el Consistorio ha hecho un llamamiento a que solo se presenten las personas que tengan la entrada y el asiento reservado.

Horario y recorrido de la cabalgata de Reyes Magos

La cabalgata de los Reyes Magos vuelve a la capital con un nuevo recorrido. Este 2022, Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán desde Nuevos Ministerios a las 18:00 horas y recorrerán las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza Cibeles para terminar el desfile aproximadamente a las 21:00 horas.

Además de los puntos de partida y salida, la cabalgata pasará por la Plaza de Gregorio Marañón, la glorieta de Emilio Castelar, Rubén Darío y la Plaza de Colón. Puedes conocer el recorrido completo en el siguiente mapa:

Entradas agotadas

Con el fin de celebrar un evento seguro, el pasado 3 de enero el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha la venta de entradas gratuitas. Los madrileños contaban con 7.000 asientos disponibles para asistir al acontecimiento.

Pues bien, si aún no te has hecho con ninguna entrada, tendrás que seguir la retransmisión de la cabalgata desde casa, ya que las entradas están agotadas. Las entradas se lanzaron a las 11:00 horas y aproximadamente 12 minutos después, en la web no quedaba ningún ticket disponible.

El Ayuntamiento ha agradecido el interés mostrado por todos los madrileños y especifican que se ha tomado la decisión de hacerlo mediante reserva con el objetivo de evitar aglomeraciones.