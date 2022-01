Se acerca el ansiado día de los Reyes Magos, y un año más los niños y niñas están deseando recibir sus regalos, así como disfrutar de la cabalgata de Reyes de su ciudad el 5 de enero. Muchas de ellas han recuperado este año la cabalgata, aunque el considerable aumento de casos de COVID de las últimas semanas ha hecho que varios Ayuntamientos tomen medidas específicas para evitar contagios, como le control de aforo o hacerlas estáticas. Además, estás cabalgatas estarán marcadas por la obligatoriedad de la mascarilla, aunque sea en exteriores. Así serán las cabalgatas de las principales ciudades de España:

Galicia

A Coruña tendrá cabalgata tradicional, que hará un recorrido de tres kilómetros y en la que habrá control de aforo: "Entendemos que es mucho más seguro hacerlo así que hacerlo de forma estática y concentrar a todo el mundo en un punto", ha argumentado su alcaldesa, Inés Rey.

En cambio, Vigo ha suspendido la celebración de la cabalgata dinámica prevista para el 5 de enero y, en su lugar, se desarrollará una estática entre las 11:00 y las 20:00 horas, con una pausa al mediodía.

Santander

La capital cántabra ha suspendido el desfile de carrozas planificado inicialmente, y a cambio los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños santanderinos el miércoles, día 5 de enero, en el claustro de la Catedral de Santander de 09:00 a 21:00 horas (salvo una parada de 15h a 16h) y con aforo reducido. Además, nueve de las catorce carrozas que iban a formar parte de la cabalgata dinámica se situarán en las zonas aledañas a la catedral.

País Vasco

Las capital alavesa también ha tomado medidas al respecto. Vitoria ha cambiado el recorrido de su cabalgata de Reyes Magos y este año atravesarán calles más amplias, alejadas del Ensanche, además de tenert 700 metros más que el trazado tradicional. Además, no habrá lanzamiento de caramelos.

Por su parte, Bilbao ha decidido que Sus Majestades no hagan pasarala y estarán este 5 de enero en el Bilbao Arena. Para verlos hay cuatro pases a lo largo del día y hará falta adquirar entrada.

Una de las últimas ciudades en tomar una decisión ha sido San Sebastián, que este mismo lunes 3 ha indicado que mantendrá la cabalgata, que alargará su recorrido más de un kilómetro, desde el Boulevard hasta la plaza Pío XII en Amara y vuelta. El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los asistentes y se reducirá el número de participantes, que repartirán caramelos pero no los lanzarán.

Zaragoza

La capital aragonesa mantiene igualmente su cabalgata, que partirá el 5 de enero a las 18:00 del paseo María Agustín y terminará en la plaza del Pilar. La única medida excepcional que ha tomado el Consistorio es reducir el número de participantes que habrá en las carrozas.

Cataluña

En Barcelona, el séquito real discurrirá por las calles con normalidad y sin limitaciones de aforo. No obstante, el Ayuntamiento ha indicado que "se ajustará estrictamente a las disposiciones sanitarias de la Generalitat". El departamento de Salud de la Generalitat ha recordado que la mascarilla es obligatoria para los mayores de seis años y también "recomienda" su uso también a los niños de entre tres a cinco años. Además, los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán que llevar mascarilla.

Los tarraconenses también disfrutarán del tradicional desfile de Reyes, aunque sin reparto de caramelos, según indicó la concejala de Cultura i Festes del Ayuntamiento de Tarragona, Inés Solé.

Castilla y León

Valladolid sí tendrá cabalgata dinámina, y su Ayuntamiento ha adaptado el recorrido para que este discurra por calles más anchas de la ciudad, como el paseo de Zorrilla e Isabel la Católica, y así "evitar al máximo las aglomeraciones" según explicó su alcade, Óscar Puente. Aquí está el recorrido completo.

El Ayuntamiento de Salamanca también ha cambiado el recorrido inicialmente previsto para su cabalgata de Reyes, priorizará avenidas y contará con un kilómetro más de distancia para evitar aglomeraciones. Además, el espacio para el público se extenderá a parte de la calzada.

Los niños y niñas de Segovia este año sí disfrutarán de la cabalgata de Reyes tras su cancelación el año pasado: en esta ocasión, el cortejo finalizará su recorrido en la Plaza Oriental para disponer de más espacio y que el público pueda mantener la distancia de seguridad.

De igual forma, León también ha recuperado su tradicional cabalgata desde las 18h, y partirá de la explanada de la Junta de Castilla y León. Según su Ayuntamiento, se ha adaptado el desfile y será más dinámico que otros años para evitar aglomeraciones. Aquí puedes consultar el recorrido entero.

Madrid

La capital mantiene la cabalgata con su recorrido habitual y habrá más de 7.000 asientos disponibles con reserva previa, aunque el Ayuntamiento ha indicado que ya están agotadas las reservas. Este año no se lanzarán ni repartirán caramelos, según ha confirmado la delegada de Cultura, Andrea Levy. El Consistorio recomienda acudir solo con asiento reservado.

Comunidad Valenciana

Por su parte, Valencia también ha optado por una cabalgata estática, que se celebrará en la plaza de toros, para poder así controlar el aforo y solicitar el pasaporte COVID, por lo que indicó el concejal de cultura, Carlos Galiana.

Otro Ayuntamiento que ha mantenido el desfile dinámico es el de Alicante, si bien con un itinerario ampliado para evitar aglomeraciones, así como control de aforo a través de las sillas y la ampliación del vallado y perimetrado del recorrido.

En Castellón han optado por hacer el recorrido de la tarde del 5 de enero por calles más amplias y con más metros para evitar altas concentraciones de personas.

Extremadura

Cáceres mantiene la cabalgata de Reyes con caramelos, si bien el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los padres y madres para evitar aglomeraciones y que la gente se reparta durante todo el recorrido guardando la distancia.

En el caso de Badajoz, la cabalgata volverá a celebrarse este 2022 -tras el parón del pasado- entre medidas de seguridad: sin caramelos, con un recorrido vallado y ampliado en más de un kilómetro para evitar las aglomeraciones.

En Mérida, capital Extremeña también se mantiene la pasarela dinámica el 5 de enero, con un recorrido ampliado. Partirá a las 16:30, EXTERNO|||aquí puedes ver el recorrido completo.

Castilla-La Mancha

Las calles de Toledo también disfrutarán de la visita de los Reyes Magos. Para evitar aglomeraciones, terminará en la Puerta de Bisagra, y no en la plaza de Zocodover como es habitual. El recorrido se ha adaptado y se hará por avenidas amplias, como indica el Ayuntamiento.

Algo similar pasará Ciudad Real, donde también se han introducido cambios en su recorrido para evitar la concentración de personas. En particular, Sus Majestades de Oriente no se bajarán en ningún momento de las carrozas, que este año no llevarán niños ni lanzarán caramelos.

Andalucía

En Córdoba el trazado es de cinco kilómetros por grandes avenidas para evitar aglomeraciones, y será sin lanzamiento de caramelos ni juguetes desde las carrozas.

En Jaén también habrá cabalgata la víspera de Reyes, se ha ampliado el recorrido dos kilómetros y se prevé un dispositivo de seguridad especial, aunque sí se mantiene el reparto de caramelos y golosinas.

Otro ayuntamiento que ha cambiado el recorrido es el de Sevilla, que evitará las calles estrechas y optará por avenidas anchas.

El Consistorio de Granada se une a esta medida y el recorrido de su cabalgata pasa de tener dos a casi ocho kilómetros para evitar aglomeraciones. El cortejo saldrá a las 17h, aquí puedes ver el nuevo recorrido.

En cambio, Huelva no ha modificado el itinerario de la cabalgata y será el mismo de todos los años, donde además se repartirán 14.200 kilos de caramelos, 900 kilos de confeti y 180.000 rollos de serpentinas.

En Málaga, su alcalde, Francisco de la Torre, anunció el pasado día 28 también que se mantiene el desfile real pero "con medidas de seguridad".

Baleares

En Palma, el Consistorio señaló que no hay cambios en la la cabalgata de Reyes y que se llevará a cabo "con todas las medidas de seguridad reforzadas".

Canarias

Las dos principales ciudades canarias han decidido cambiar también sus tradicionales cabalgatas. En Santa Cruz de Tenerife en un primer momento los Reyes Magos iban a recibir a los niños y niñas en el estadio Heliodoro Rodríguez, per finalmente el evento se hará sin público. Después, cinco comitivas reales realizarán un recorrido por calles y avenidas de todos los distritos.

Lo mismo ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria, donde se había optado por un acto estático en el Estadio de Gran Canaria, que se ha suspendido debido al aumento de los contagios. A cambio, SS. MM. los Reyes Magos de Oriente recorrerán los cinco distritos de ciudad en sus carrozas desde las 11:30 hasta las 20:00 horas.