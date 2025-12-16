'Sirat', de Oliver Laxe, pasa el primer corte de los Oscar en cinco categorías

Los detalles Además de entrar en la categoría de Mejor Película Internacional, 'Sirat' ha pasado este primer corte en Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía.

'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, ha logrado entrar en la 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías, incluyendo Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía, según anunció la Academia de Hollywood. La película fue seleccionada para representar a España en los Oscar, superando a otras candidatas. El director, Oliver Laxe, expresó su escepticismo sobre sus posibilidades de ganar, afirmando que 'Sirat' no es una película típica de los Oscar. Sin embargo, está satisfecho con la conexión que ha logrado con el público y espera que la película llegue lo más lejos posible.

'Sirat', de Oliver Laxe, ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como 'shortlist') en cinco categorías, según ha anunciado este martes la Academia de Hollywood. Además de entrar en la categoría de Mejor Película Internacional, 'Sirat' ha pasado este primer corte en Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía, según ha recogido Europa Press.

Hasta ahora, solo 'La Sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona había conseguido pasar el corte en cuatro categorías hace dos años. La cinta fue nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería, pero no ganó en ninguna de las dos categorías.

Ahora, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para saber si finalmente 'Sirat' se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo.

'Sirat' fue la elgida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026. La cinta de Oliver Laxe superó a otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

De este modo, el pasado mes de septiembre inició su camino para el Oscar esperando a conocer si entraba en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

"No es una película 'Oscary'"

El cineasta, recelaba este mismo lunes de sus opciones en los Oscar durante la presentación de la muestra sobre la película que se exhibe en el Museo Reina Sofía. "No es una película 'oscary', que es como lo llaman allí. No creo que lo logre, la verdad. Tampoco me proyecto, me ha parecido ya meritorio estar en las quinielas con una película que va muy a contracorriente de estos tiempos de algoritmo", ha afirmado al director.

El cineasta ha recalcado que no "cree" que vaya a ganar el Oscar, pero admite estar "muy contento" por el viaje que está haciendo la película y por su conexión con el público. "El hecho de que la gente haya hablado tanto, ya sea a los que les gusta como a los que no, para mí es un síntoma de que la película ha hecho bien su trabajo", ha remarcado.

"Estoy muy tranquilo y muy en paz porque he conseguido lo que quería, que era conectar con el público. Ojalá llegue lo más lejos posible porque eso es legitimarme para las siguientes películas y más libertad supondrá", ha destacado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.