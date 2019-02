Los Premios Grammy regresan a Los Ángeles con un show repleto de presencia latina

Un año después de su paso por Nueva York, la 61 edición de los premios Grammy regresa al Staples Center de Los Ángeles, California, con un show repleto de presencia latina y en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake parten como favoritos.

J Balvin y Young Thug, acompañados por Ricky Martin, Arturo Sandoval y Camila Cabello, serán los encargados de inaugurar la gala con un número que la organización ha calificado de "explosivo".

Durante la ceremonia también habrá actuaciones de Lady Gaga, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa, St. Vincent, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Red Hot Chili Peppers y Diana Ross.

Además, Dolly Parton, que actuará en los Grammy por primera vez desde 2001, cantará material nuevo de su disco 'Dumplin'' y verá a artistas como Maren Morris, Kacey Musgraves o Katy Perry versionar algunos de sus temas más populares.

Una de las grandes ausentes será Ariana Grande, que no llegó a un acuerdo con los productores acerca de las canciones que tocaría durante su actuación, según Variety. Tampoco cantarán Kendrick Lamar, Drake o Childish Gambino, que rechazaron actuar en la ceremonia, según adelantó el productor de la gala, Ken Ehrlich, en declaraciones al diario The New York Times.

La cantante y compositora estadounidense Alicia Keys será la presentadora de la gala. "Estoy muy emocionada de ser la maestra de ceremonias en la noche más grande la música y de celebrar la creatividad, el poder y la magia. ¡Estoy especialmente emocionada por todas las mujeres increíbles que están nominadas este año!", apuntó la artista.

Un año más el rap tendrá un papel protagonista gracias a las ocho candidaturas de Lamar y las siete de Drake. 'I Like It', el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, podría llevarse el Grammy a grabación del año.

Cardi B obtuvo en total cinco nominaciones incluyendo la de álbum del año, solo una menos que la artista de folk Brandi Carlile, la mujer más nominada, con seis candidaturas. Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de 'Black Panther', y Drake, con su disco 'Scorpion', se verán las caras por el gramófono dorado al álbum del año.

En esta categoría también figuran Cardi B con 'Invasion of Privacy', Brandi Carlile con 'By The Way, I Forgive You', H.E.R., Post Malone, Janelle Monáe y Kacey Musgraves. Y en la de grabación del año, 'I Like It' se enfrentará a 'The Joke', de Brandi Carlile, junto a otras nominaciones.

En cuando a los apartados específicamente latinos, Pablo Alborán 'Prometo', Natalia Lafourcade con 'Musas Volumen II', Carlos Vives con 'Vives', Raquel Sofía y su '2:00 AM' y Claudia Brant con 'Sincera' competirán por el premio al mejor disco de pop latino.

El premio honorífico que recibirá el cantante español Julio Iglesias por parte de la Academia de la Grabación se le entregará en una ceremonia especial que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en Los Ángeles.