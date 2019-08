El remake de 'Mulan' así como su propia protagonista, Liu Yifei, están en el punto de mira tras las declaraciones de la actriz mostrando su apoyo a la Policía en su conflicto con los manifestantes de Hong Kong declarados en huelga general por el proyecto de ley que permitirá que se extraditen a China a todas aquellas personas sospechosas de cometer un crimen.

"Apoyo a la policía de Hong Kong, ya podéis pegarme...Qué vergüenza para Hong Kong", es el mensaje que Yifei ha dejado en su cuenta de Weibo a sus 65 millones de seguidores en esta red social considerada la más importante de China y compartido por 'People's Daily', el medio chino financiado por el estado.

Internet no ha tardado en hacerse eco de las palabras de la actriz intérprete de la heroína asiática de Disney con comentarios a favor y en contra. La publicación recibió 72.000 'me gusta' y fue compartida 65.000 veces en menos de 24 horas, según informa 'The Hollywood Reporter'.

Los que comparten la opinión de la actriz han dejado mensajes de apoyo seguidos del hagstag '#IAlsoSupportTheHongKongPolice' y un corazón, mientras que otros muchos han acusado a la actriz de apoyar la brutalidad de la Policía.

"#BoycottMulan, ¿Cómo de sorda tienes que estar para soportar la brutalidad policial cuando acabas de interpretar a un personaje que se supone que debe oponerse a la opresión en su forma cruda?", es alguno de los muchos mensajes que han llenado las redes sociales.

La actriz también ha recibido mensajes de odio en su última publicación de Instagram. Allí la han acusado de "apoyar la brutalidad de la Policía" así como "la supresión de la democracia y la libertad", que "contraviene al personaje de Mulan", además de pedir un boicot a la película que se estrenará en marzo de 2020.

"La imagen de Disney se verá empañada", escribieron aquellos usuarios del foro 'Lihkg' que comenzaron el boicot, no solo contra Yifei, sino también contra Disney por contratar a alguien que creían que "suprime a las personas que luchan por la democracia y la libertad, pero que se gana el favor de las autoridades poderosas".