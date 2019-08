Para Pablo Iglesias, la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de suspender el concierto del rapero C-Tangana es "vergonzosa". Así ha calificado lo ocurrido el secretario general de Podemos a través de su cuenta de Twitter.

No me gusta @c_tangana pero me parece vergonzoso que le prohíban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable este 👇🏼https://t.co/UiwReswnXj