El Ayuntamiento de Bilbao ha cancelado el concierto de C.Tangana, programado para el próximo 24 de agosto en las fiestas de la capital vizcaína, a raíz de la polémica y posteriores quejas por las supuestas letras "machistas" del rapero.

Tras las críticas surgidas y una reunión con el representante del cantante, la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, había adelantado que se podría "caer" del programa, como efectivamente se ha confirmado. Podemos ha sido de los más críticos y pidió al Ayuntamiento que no contratase a artistas "que reproducen la cultura de la violación".

Estas son las letras por las que C Tangana ha sido acusado de machismo:

1. 'Fácil' (2018)

En 'Fácil', el rapero afirma que si no ha mantenido sexo es porque "no ha querido", porque para él es "fácil", asumiendo que las mujeres están siempre a su disposición. Además, utiliza la palabra "puta" como descalificativo para referirse a estas.

"Si no la he dao' es que no quiero

O que he quedao’ para luego

Pa’ mí esta mierda está fácil

Tu puta me llama papi"

En una de las partes más llamativas de la canción, el cantante habla de cómo mantiene sexo, unos versos que muchos han considerado una clara alusión a la cultura de la violación.

"Hago que la puta se empache

Hago que se calle y se agache"

2. 'Bésame mucho' (2012)

'Bésame mucho' ha recibido críticas por la idea de control del hombre sobre la mujer. A continuación, otros de los criticados versos.

"Nena dame lo que pido,

cada arruga en este cielo la vigilo"

3. 'Mala mujer' (2017)

Esta es la canción más exitosa del artista. La letra habla de cómo una mujer que está bailando en una discoteca consigue excitar al cantante hasta el punto de no poder contenerse y querer "arrancarla el crop".

"Yo estaba en la cabina preparando el show

Pero quería bajarme y arrancarla el crop

Cuando la vi bailando

Estaba como perreando de sed

Cuando la vi bailando

Debí correr lejos de ahí

Pero la vi bailando

Y no me pude contener"

4. 'Ontas?' (2019)

En el tema 'Ontas?', se reprocha a C. Tangana cantar que cuando una mujer le escribe es porque quiere acostarse con él. En este tema se dedica a pedirle constantemente a una mujer que le envíe su ubicación.

″¿Dónde andas? Manda, loca (Prr)

Si mami me ha escrito es que hoy me toca (Eso)

Me silva como a un perro, es una loca

La baba se me escurre de la boca (Ah, ah, ah)"

5. 'Sangre' (2018)

En 'Sangre' hay una referencia constante a las mujeres con el término 'puta'.

"Sangre, sangre, no eres nadie

Mi puta estable, tu puta hinchable (¡wuh!)

Amor de madre, son impresionables

Dejo que hablen, no muerde nadie"

6. 'Booty' (2018)

La canción 'Booty', que el artista interpreta junto a Becky G, ha recibido críticas por tratar únicamente sobre cómo la mujer mueve el 'booty' para satisfacerle mientra el se queda "quietecito".

"Pero yo bailo quietecito mamá (me dan ganas)

Pongo cara de que no pasa na’ (con el booty booty)

Mientras empujas ese booty pa’ atrás"

7. 'Bien duro' (2018)

El principal problema que han visto en 'Bien duro' es que se refiere a "estar mal" como algo positivo. Además, el cantante afirma "pasárselo bien" con ello.

"Tirando billetes de cien

En un culo que no sé de quién

Te quiero pero yo qué sé

Cuando estamos mal lo paso bien"

8. 'Na de na' (2018)

En 'Na de na' se lleva a pensar que a las mujeres les gusta que les hagan daño, se habla de ellas como algo intercambiable y se desea directamente la muerte de una.

"Otra vez tu cara (puta)

Sólo me quieres si te hago mal

Ya no siento nada (vete)

Follando con otra que es igual

Ojalá te mueras (puta)"

Aquí, otro polémico extracto de la canción.

"Sólo quiero una mamada

Que alguien llame a mi abogada"