El inminente encarlelamiento del rapero Pablo Hasél por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e injurias y calumnias a las Instituciones del Estado sigue dando de qué hablar en redes sociales. En Twitter, el conocido músico ha denunciado una serie de mensajes en los que, según ha afirmado, se desea que le violen una vez entre en prisión: "Los fachas que me envían mensajes celebrando mi encarcelamiento están obsesionados con desear que me violen en prisión".

Hasél, no obstante, ha querido señalar que este tipo de declaraciones violentas son "normales" porque "el fascismo siempre ha violado". Por ello, en ese mismo mensaje se ha mostrado tajante. "Que rían, esto acerca el fin de su reinado y saldré más preparado para seguir combatiendo semejante bajeza moral", ha expresado el rapero en un tuit que ha recibido miles de 'likes', tantos como veces se ha compartido.

Este viernes se cumplía el plazo de ingreso voluntario en prisión de Pablo Hasél por los delitos anteriormente mencionados, si bien el músico ya había advertido poco antes de que no iba a acudir por su propio pie para cumplir la condena. "Sería una humillación indigna acudir ante una sentencia tan injusta. Tendrán que venir a secuestrarme. Aún falta solidaridad para frenar este grave ataque a nuestras libertades", apuntaba en otro tuit.

Precisamente, el artista participó en el programa Más Vale Tarde una hora antes de que se cumpliera dicho plazo Pablo Hasél: "No solicitaré un indulto, implica arrepentimiento y no tengo nada por lo que pedir perdón": "Eso implica arrepentimiento. Y en cuanto a lo que he sido condenado, no tengo nada por lo que pedir perdón". A este respecto, añadía: "Si la presión de la solidaridad conquista mi libertad y obliga al Estado a tomar cartas en el asunto y a recular, si me abren las puertas de la cárcel, voy a salir. Pero no si eso implica algún tipo de colaboración o de arrepentimiento".

La polémica sobre el encarcelamiento de Pablo Hasél coincide con un nuevo anuncio del Gobierno de España al respecto de la tipificación de estos delitos, admitiendo que están planteando eliminar las penas de prisión en los delitos de libertad después de que centenares de personalidades de la cultura española, como Serrat, Bardem o Almodóvar, reclamasen la puesta en libertad del músico.