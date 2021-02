Pablo Hasél ha rechazado ingresar voluntariamente en prisión tras ser condenado a cumplir nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. "Sería una humillación. Vendrán a buscarme en cualquier momento. De momento no se ha frenado, aunque ha habido mucha solidaridad, movilizaciones muy concurridas –muchas de ellas reprimidas o prohibidas por el Gobierno–". Cree el rapero que "están nerviosos ante el escándalo que se está generando por este grave ataque contra nuestras libertades".

El artista ha analizado en Más Vale Tarde el reciente anuncio del Gobierno sobre el estudio de la despenalización de los delitos relacionados con la libertad de expresión. ¿Será Hasél la última persona condenada con pena de cárcel por este tipo de delitos? "Ojalá sea así", ha reconocido, asegurando que van a "luchar mucho" para que se cumpla ese anuncio: "La ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevan años dando toques al Estado español por la constante vulneración de libertades fundamentales, como la libertad de expresión".

"El Estado hace oídos sordos, incluso a esas condenas que ha recibido por parte organismos internacionales", ha denunciado Hasél, que ha recordado que se le "ha condenado, entre otras cosas, por contar torturas policiales probadas por las que también ha sido condenado el Estado español". "Eso ya lo deja todo muy claro", ha insistido el rapero, que confirma que peleará en Estrasburgo con un recurso que sirva para que "otras personas con casos similares no acaben en la cárcel".

Hasél tiene claro que "si se consiguen tumbar esos puntos del Código Penal será por la presión en las calles, y no porque al Gobierno realmente le importe, porque ha tenido mucho tiempo para frenar todo esto y no lo ha hecho". Y ha añadido: "Hasta que no se vean hechos, tengo una total prudencia y desconfianza, porque también prometieron derogar la ley mordaza, y no solo la han derogado, sino que la han ampliado con la llamada 'ley mordaza digital'".

¿Se plantea el músico solicitar un indulto? "Yo jamás lo voy a pedir porque eso implica arrepentimiento. En cuanto a lo que he sido condenado, no tengo nada por lo que pedir perdón. Si la presión de la solidaridad conquista mi libertad y obliga al Estado a tomar cartas en el asunto y a recular, si me abren las puertas de la cárcel, voy a salir, pero no si eso implica algún tipo de colaboración o de arrepentimiento".