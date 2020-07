Omar Montes ha confesado en que padece problemas respiratorios. Así lo ha afirmado en una entrevista en Antena 3, donde ha explicado cómo se canceló el concierto que tenía programado para el pasado 12 de julio apenas cinco minutos antes de la hora de comienzo.

El motivo que se otorgó a los asistentes es que el cantante había mantenido una actitud "incívica" al no querer ponerse la mascarilla en un acto previo. Sin embargo, Omar Montes se ha mostrado muy indignado y "defraudado" en sus redes sociales.

El artista ha asegurado que es "mentira" que no se quisiera poner la mascarilla en el acto previo, que consistía en una donación a un banco de alimentos. Según su versión, al llegar había numerosas personas esperando a hacerse fotos con ellos, y aunque ha asegurado que sí que suele portar mascarilla, ha reivindicado que está exento de ello.

"Yo no he ido a una fiesta ni a hacerme fotos con niños, he ido para entregar dinero a gente que lo está pasando mal", ha explicado en una entrevista en Espejo Público, donde ha remarcado que entonces les explicó que venía de la playa y que no estaba en condiciones de hacerse fotos ni tampoco llevaba mascarilla.

El artista ha explicado que es "asmático crónico" y que no quería ponerse en riesgo. "Estoy con aerosol todo el día. Tengo la enfermedad del heno, cualquier persona que me abrace sin querer a mí me puede matar", ha añadido.

Omar asegura que tras ello acude al concierto y es allí donde le dan la noticia de que no va a actuar y tampoco va a apercibir ningún dinero por los tres días que llevaba en la localidad malagueña. Según su versión, le pidieron que aplazara el concierto y le dijeron que si él no estaba dispuesto harían un comunicado afirmando que estaba "borracho y drogado". Por eso, el artista ha querido defenderse de las acusaciones, afirmando que no es que no llevara mascarilla y que no ha bebido "nunca".