El actor y pintor Antonio Ibáñez ha fallecido a sus 34 años a causa del cáncer que padecía. A Ibáñez le diagnosticaron con un linfoma no Hodgkin en mayo de 2021 y fue actualizando cómo se encontraba en sus perfiles de redes sociales. El pasado octubre anunciaba agradecido que había terminado la quimioterapia.

A pesar de ello, meses después ha fallecido. Sus seres queridos lo han anunciado en las redes sociales del actor con diferentes fotos y este mensaje: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aún así, podréis ver, sentir, y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Durante los meses de quimioterapia, el actor siguió dejando volar su creatividad y pintó numerosos cuadros que se pueden ver en sus perfiles de redes sociales. Además, protagonizó 'Supermen', un cortometraje de Pierfrancesco Artini, que dedicó en un post a "todas las personas que lucharon y luchan contra el cáncer".

Su familia ha elegido el cuadro 'Vida', de Antonio Ibáñez, para anunciar su despedida: "Para quien quiera compartir su amor por Antonio, estaremos en el tanatorio de San José (sala 2), en Granada, hasta el miércoles 13 de julio a las 13:00".

Y así es como definía Ibáñez su cuadro 'Vida': "Inicio o final... De lo que muere, nace. De la separación, evoluciona. Aunque se rompa, fluye... Infinita energía que se transforma".