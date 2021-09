"El arte no tiene que caerte bien, ni ser sincero", es uno de mensajes que Zahara ha querido publicar antes del concierto que va a ofrecer en Toledo, donde se retiró el cartel con el que promocionaba la actuación que tiene lugar este viernes 3 de septiembre.

"No seré yo quien venga a explicar el arte, ni el mío ni el ajeno, porque raras veces yo lo entiendo. Solo sé que las obras que más me han gustado han sido aquellas que no me han dejado indiferente. Creo que entender el contexto de una obra ayuda a su comprensión, a llegar más a ella", explica la cantante a través de sus redes sociales, en las que ha insistido en mostrar el cartel.

En su opinión, "un arte que no intenta complacer es como una buena sátira que no necesita un paréntesis que justifique su ironía. El arte, tal y como yo lo entiendo, tiene que ser libre para alcanzar esa grandeza. Tiene que vivir al margen de los convencionalismos y del sistema".

Y añade: "El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático, no tiene que alegrarte el día o estropeártelo. Puede ofenderte, puede emocionarte, puede liberarte, puede incomodarte… pero eso no lo decide el arte, eso lo decides tú al dejar o no que te atraviese".

