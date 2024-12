Marisa Paredes, la 'chicaAlmodóvar' más reivindicativa y comprometida que volvería a gritar una y mil veces, 'No a la guerra'

En 2018, el año en que La Librería e Isabel Coixet, ganaron el Goya a mejor película y dirección, Marisa Paredes (que ha fallecido hoy en Madrid a los 78 años), recibía, con 73, el 'cabezón' de honor por toda una vida dedicada a la interpretación. "Por fin, nos vemos las caras tú y yo", decía la actriz nada más recoger ese ansiado y merecido Goya, el único de toda su carrera, pese a ser una de las más icónicas del cine español.

Basta con ver su interpretación de 'Piensa en mí' en Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar, para saber que Paredes siempre tendrá un hueco en la memoria colectiva de todos los españoles y de todos los que aman y amamos el cine patrio, ese que siempre defendió contra viento y marea.

Porque si algo era también Marisa Paredes, era una incansable defensora de los derechos humanos y de las causas más justas. Una de sus más polémicas batallas fue la de ese 'No a la guerra', contra el gobierno de Aznar, un discurso que pronunció en la gala de los Goya de 2003, cuando ella era presidenta de la Academia de Cine (entre 2000 y 2003): "No hay que tener miedo a la cultura ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, ni al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y la dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra".

Y que volvió a reivindicar más de 15 años después cuando recogió, en 2018, el Goya de honor: "La vida de una actriz es como un tiovivo, pero he tenido la suerte de que muchos directores confiaran en mí... y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos", confesaba la actriz, mientras reiteraba y recordaba su compromiso con la Academia, esa gran casa del cine a la que lleva vinculada desde sus inicios: "He dado premios y he dado discursos, algunos bien conflictivos como aquel del 'No a la guerra' que hoy volvería a repetir", aseguró Paredes mientras recibía una ola gigante de aplausos.

Y siguió imparable hasta el final de sus días, reivindicando y alzando la voz por lo que a ella le parecía justo. Fue parte activa en 2008 de aquel conocido como el 'movimiento de la ceja', donde el mundo de la cultura se movilizó para pedir el voto para José Luis Rodríguez Zapatero y recientemente, en 2021, en laSexta, todavía en plena pandemia del COVID, habló con Cristina Pardo de su depresión y cargó contra los políticos que frivolizaban con la salud mental: "Ellos sí tienen dinero para ir al psiquiatra".

Marisa Paredes habla de su depresión y carga contra los políticos que frivolizan con la salud mental: "Ellos sí tienen dinero para ir al psiquiatra"

Igualmente, criticaba a la todavía actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por hacer "barbaridades en Madrid", por decir todo el rato que "salva la Economía y no da un duro".

Marisa Paredes: "Ayuso es impresentable; dice todo el rato que salva la Economía y no da un duro"

Y al cantante Miguel Bosé o la actriz Victoria Abril por su actitud negacionista en la pandemia: "La ciencia es lo único que nos ha salvado siempre", defendía la actriz con contundencia.

La rotunda crítica de la actriz Marisa Paredes a Miguel Bosé: "¿Qué niega? ¿Los millones de muertos por coronavirus?"

En la última campaña a las elecciones generales de España, este último 23 de julio 2023, en la que Pedro Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno, por el apoyo de la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, Pareces apoyó a Yolanda Díaz en su movimiento Sumar: "La censura a la cultura es algo que nosotros ya pensábamos olvidado porque nos costó mucho llegar a quitar esa censura. Y ahora vuelve a censurar obras de teatro, vuelven a decir que hay determinadas cosas que no se pueden decir", confesaba la actriz en el primer mitin de campaña de la vicepresidenta, en A Coruña.

Hoy, 17 de diciembre, Marisa Paredes ha fallecido en Madrid, a los 78 años y en su legado, casi 100 obras y películas en su haber y el compromiso de toda una vida con la cultura, con la libertad y con los derechos humanos. Hasta siempre.