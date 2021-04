La actriz Marisa Paredes ha hablado de la depresión que sufrió tras el gran éxito de la película 'Tacones lejanos', que la llevó al éxito cuando tenía 18 años. "Tuve una depresión, hasta el punto de que me faltaba la energía, estaba cansada, lloraba todo el día, no quería vivir, no quería seguir". Esta depresión, cuenta, fue por estrés, porque lleva desde los 15 años trabajando, y toda su vida "se ha desarrollado en este oficio".

Entonces, cuenta, lo que le paso fue que que se "hundió", pero pudo salir adelante porque contó con ayuda especializada. Por ello, la artista ha criticado al político que frivolizó cuando Íñigo Errejón llevó el tema de la salud mental al Congreso de los Diputados: "Son impresentables. Ellos padecen estas enfermedades también, el problema es que ellos sí tienen dinero para ir al psiquiatra, esa es la diferencia, la condición de clase. Ellos sí se atiborran de pastillas, ellos sí pueden".

De esta manera, ha cargado contra la "desproporción" en el sistema público de salud entre los que necesitan de ayuda psiquiátrica y psicológica y los pocos profesionales sanitarios que hay para atenderlos. "Si eres pobre y vas al médico, o no hay psiquiatras o están cinco minutos porque no dan a basto", ha comentado.