"Y ahora que estás en tu esquina tranquilo

Esperando que sea tu abrazo, tu abrigo".

Agosto de 2016, 'Cientocero' es la canción con la que Supersubmarina cerró su actuación de madrugada en un festival de Cullera. Horas más tarde llegaría el silencio, el golpe, el accidente que lo cambiaría todo. Ocurrió en el kilómetro 168 de la carretera N-322. El Seat Alhambra gris en el que viajaba el grupo impactó contra una Mercedes Sprinter blanco en una colisión frontolateral. El vehículo del grupo terminó estrellado a un lado de la cuneta.

Los cuatro amigos de Baeza salieron vivos de milagro. José, Pope, Jaime y Juanca ingresaron en el hospital con graves lesiones y roturas en su cuerpo. José (el cantante y compositor), más conocido como 'Chino', sufrió las lesiones más severas en el impacto. Tras numerosas intervenciones quirúrgicas y recibir el alta médica, el grupo se centró en su proceso de recuperación. Un camino de sanación (de lo que se ve y lo que no) en el que siguen trabajando.

Ahora, ocho años después, Supersubmarina rompe su silencio en el libro 'Algo que sirva como luz', de Fernando Navarro. Un retrato de amistad y vida, un libro duro que no romantiza la historia ni sus secuelas (físicas y emocionales), pero necesario para acompañarles en su presente.

"La chispa que lo empezó todo"

Su reencuentro con el público, que no regreso a los escenarios, llega también con 'La Maqueta', la demo que les abrió las puertas de Sony con tan solo 20 años. "Hicieron su sueño realidad y la llama de Supersubmarina sigue viva", explica Jordi Tello, director artístico de la discográfica. "Esta maqueta fue el pistoletazo de salida de un grupo que cumplió su sueño", añade.

Para José será el primer lanzamiento de un disco del grupo. La primera vez que él va a recordar. 'Chino' es el único que no puede recordar nada de la tragedia ni de los ocho años anteriores al accidente. Su memoria es un agujero negro, el compositor de Supersubmarina no recuerda cómo era subirse a un escenario. Reconoce que han sido años "durísimos" de recuperación y rehabilitación del daño cerebral que sufrió. Pero, ¿cómo fue redescubrir las canciones del grupo? ¿Qué le parecieron las letras cuando las descubrió por primera vez? "Algunas me han gustado más que otras... (sonríe) Estoy muy orgulloso de mi trabajo. Está muy bien, aunque hay varias que aún no escuché", explica en su charla con laSexta.

'La Maqueta', que sale a la venta este 12 de abril, está compuesta de una selección de canciones que más tarde conformaron su álbum 'Electroviral'. También están sus primeros EPs, 'Cientocero' (la que sería su última canción sobre los escenarios) y 'Supersubmarina', la canción que le dio nombre al grupo. Y es que antes de 'La Maqueta', (porque todos tenemos un comienzo), los amigos de Baeza no eran cuatro sino cinco y se hacían llamar 'Inflamables'.

"Es la esencia, la base de lo que éramos antes de hacer nada. No hemos cambiado mucho, pero esos éramos nosotros cuando teníamos 20 años", señala Jaime (guitarrista del grupo). "Se verá claro que estábamos empezando a tocar", añade José bromeando.