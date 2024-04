Esta no es la historia de un regreso, de una vuelta a los escenarios. Este es el retrato de una amistad, de un trauma colectivo, de un proceso de recuperación aún por completar. Esta es la historia de cuatro amigos de Baeza que siguen vivos.

En agosto de 2016 la vida de José, Pope, Jaime y Juanca, más conocidos como Supersubmarina, se acabó tal y como la conocían ellos, sus familias y todos sus seguidores. La banda regresaba de una actuación en un festival en Cullera cuando sufrió un brutal accidente de tráfico. Ocurrió en el kilómetro 168 de la carretera N-322. El Seat Alhambra gris en el que viajaba el grupo impactó contra una Mercedes Sprinter blanco en una colisión frontolateral. El vehículo de Supersubmarina terminó estrellado a un lado de la cuneta. "Tras el accidente queda un pitido, un pitido que no se va. Estás durmiendo y lo sigues escuchando. Solo quién lo vivió lo sabe", explica Pope (batería y la persona que conducía en ese momento).

Han pasado ocho años y toca romper silencios (y hablar de los miedos) para seguir avanzando, para reinventarse. Este jueves sale a la venta 'Algo que sirva como luz', el libro donde (en palabras del periodista Fernando Navarro) cuentan qué pasó tras el accidente y cómo aún se recuperan de sus heridas (las que se ven y las que no). En el Teatro Pavón de Madrid han sido ovacionados por más 600 personas durante unos minutos muy emotivos. "Estamos sobre el escenario y estamos juntos, no quiero lágrimas, estamos celebrando la vida", afirmaba Juanca al inicio del acto.

Tras la presentación del libro, laSexta se sienta con la banda, con "el mejor grupo de amigos que se puede tener" (en palabras de 'Chino', el cantante).

Pregunta: Ocho años después del accidente habéis vuelto al espacio público. ¿Cómo ha sido el reecuentro con los medios y los seguidores? ¿Qué tal os encontráis?

Jaime (guitarrista): "Ha sido mucho tiempo sin enfrentarnos a algo así. Estábamos nerviosillos antes de salir al escenario. Es más difícil que dar un concierto porque ahí sabes lo que vas a hacer. Pero muy bien, muy contentos".

Pope (bajista): "Hemos contestado a muchas preguntas sin respuesta. Hay cierta liberación en ese aspecto. La gente ya sabe el momento que atraviesa ahora mismo Supersubmarina".

Pregunta: Durante la recuperación costó mucho llegar a vosotros. Poco o nada se sabía de vuestro proceso. ¿Por qué elegisteis contar la historia en un libro? ¿Qué os hizo confiar en Fernando para esa tarea?

Juanca (baterista): "Teníamos el muro del norte, como en Invernalia. Ha sido algo natural, algo que hemos sentido como la decisión acertada. Hicimos una primera entrevista con Fernando que iba a ser para medios, pero cuando él vio nuestra realidad entendió todo lo que había detrás y nos propuso el libro. Sentimos mucha honestidad, quería contar nuestra historia bien".

Pregunta: Supersubmarina ha atrevesado un proceso de recuperación individual y otro proceso colectivo. Ocho años de recuperación desde 2016, y en mitad de esa evolución, en el año 2020, llega una pandemia. ¿Cómo os afectó? ¿Mermó vuestra recuperación?

Juanca: "Nosotros habíamos parado, veníamos de un parón radical, algo que había supuesto un trauma importante para nosotros. Supersubmarina estaba ya en 'stanby', por lo que no fue tan traumático para nosotros. Ya estábamos parados, era de dónde veníamos. Eso sí, es obvio que sufrió mucha gente, era una pandemia. Pero no afectó al proyecto laboral".

Pregunta: Jaime y Pope sufrísteis lesiones emocionales, cuadros de depresión. En tus palabras Jaime, "te convertiste en el mayor hijo de puta del mundo" durante la recuperación. ¿Esa incomunicación del confinamiento agravó más el proceso de recuperación?

(Jaime ha pasado por más de 40 operaciones para lograr salvar su pierna. Las entradas a quirófano y el dolor se convirtieron en parte de su rutina. "Ahora puedo caminar bien, de hecho tengo pierna". Durante su recuperación, el guitarrista también sufrió una grave depresión que le hizo pensar en el suicidio)

Jaime: Siempre he sido una persona bastante introvertida. Fue una época muy dura para mucha gente, fue durísimo y desgraciadamente murió mucha gente; pero es que para mí fue un alivio. El mundo empieza a ir un poco a mi ritmo, y mi ritmo era muy lento. Mi vida en 2020 ya estaba parada y me sentí en sintonía con el mundo.

Pope: "Para mí también fue una liberación. Mi pareja estaba trabajando en Sevilla y gracias al teletrabajo se pudo venir a Baeza. Eso me vino bien, fue mi verdadera liberación".

José, más conocido como 'Chino', sufrió las lesiones más severas en el accidente de tráfico. Su recuperación ha sido asombrosa y ha ido rompiendo pronósticos médicos durante estos años. No obstante, es el único que no puede recordar nada de la tragedia ni de los ocho años anteriores al accidente. Su memoria es un agujero negro, el compositor del grupo no recuerda cómo era subirse a un escenario.

Pregunta: José, ¿cómo fue redescubrir las canciones del grupo? ¿Qué te parecieron las letras cuando las descubriste por primera vez? Mira que más de una era bastante intensa...

José: "Algunas me han gustado más que otras... (sonríe) Estoy muy orgulloso de mi trabajo. Está muy bien"

Jaime: "Hay algo curioso en todo esto. Cuando uno escribe una canción lo hace pensando en alguien en concreto. Luego la canción llega a la gente y esa persona la hace suya. Muchas canciones nuestras para nosotros mismos han cambiado de significado. Ahora vemos un halo de esperanza para Supersubmarina en muchas de las letras. Eso es algo mágico de la música, eso es una maravilla".

Durante la charla con laSexta los de Baeza también tienen tiempo de recordar al 'Cágarrut', primer amplificador que tuvo el grupo. Era de Pope y estuvo presente en los inicios del grupo (como un miembro más). Tras el accidente, Pope lo tuvo guardado muchos años en un armario de casa. Un día lo sacó de su 'duermevela' y tocó los acordes de LN Granada en el salón de casa. Era la primera vez que Pope volvía a tocar una canción de su banda tras el accidente.

Pregunta: ¿Qué fue del 'Cagarrut', el santo grial de Supersubmarina? ¿Quién lo tiene?

Pope: "A día de hoy lo tiene Andrés, el sobrino de José. Lo quiere utilizar para un proyecto musical que quiere emprender. Esperemos que para él signifique lo mismo que ha sido para nosotros. Tiene el talismán que puede hacer que todo resurja hacia arriba"

Fernando Navarro (autor del libro): "La historia del 'Cágarrut' se cuenta en el libro. Me la contaron en la última cena que hicimos juntos en Baeza. Ahí me di cuenta de que tenía que ser un protagonista más del libro 'Ahora que sirva como luz'"

José: "Se pronuncia 'Cágarrut', recuerda que es esdrújula. ¿Lo pusiste bien en el libro?" (Corrige 'Chino' rápidamente en la charla. Es algo importante, hablamos del santo grial de la banda).

Pregunta: Supersubmarina sigue viva, su música nunca se fue. Tras el libro y la reedición de la maqueta del grupo (que sale a la venta la próxima semana), ¿cuál es el plan a corto medio plazo? ¿Qué os apetece hacer?

José: "El futuro es seguir recuperándome y ver si podemos grabar disco. Es eso".

Juanca: "Vamos a seguir aportando cosas al margen de lo que es el desarrollo de una banda normal (conciertos, salida de disco y demás) El objetivo es remar y darle a la gente lo que espera. Queremos seguir avanzando y aportar cosas a la escena musical".

Y mientras tanto, salud y (mucha) mucha amistad.

.