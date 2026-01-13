De Punta Cana a Galicia: las mansiones de Julio Iglesias que funcionan como su jaula de oro

El contexto Entre búnkeres privados en República Dominicana, islas en Bahamas y fincas en Ourense, las residencias del cantante se han convertido en escenarios donde dos trabajadoras relatan abusos y control absoluto sobre su vida diaria.

La última imagen pública de Julio Iglesias, tomada en julio de 2020, mostró al cantante con problemas de movilidad, lo que preocupó a muchos. Sin embargo, recientemente han surgido acusaciones de presuntas agresiones sexuales por parte de dos mujeres que trabajaron para él, reveladas por 'elDiario.es' y Univisión. Los hechos habrían ocurrido en 2021 en sus propiedades, donde las trabajadoras enfrentaron un ambiente de control y coacción. Iglesias posee varias propiedades, incluyendo una en Punta Cana y otra en una isla privada en Bahamas. En España, tiene residencias en Ojén, Málaga, y en Villarino, Ourense. Los testimonios de las trabajadoras destacan la intimidación y las vejaciones sufridas, con restricciones de libertad y control sobre sus vidas personales.

La última imagen pública de Julio Iglesias, que aparece sobre estas líneas, fue tomada en julio de 2020. En ella se puede ver al cantante acompañado de dos mujeres que le ayudan a caminar, debido a sus problemas de movilidad y de espalda provocados por un accidente de coche en 1962.

Se trata de una fotografía que preocupó a muchos, porque por primera vez se mostraba a un Julio Iglesias deteriorado. Sin embargo, esto no evitó que se produjeran presuntas agresiones sexuales, tal y como relatan dos mujeres que trabajaron para él, y que este lunes sacó a la luz 'elDiario.es' tras años de investigación conjunta con Univisión.

Según la información publicada, los hechos habrían ocurrido en 2021, en las casas del cantante, donde pasó años recluido. Allí, Julio Iglesias habría intentado aislar a las trabajadoras, aumentando su vulnerabilidad y su poder sobre ellas. Los relatos incluidos en la investigación indican que les impedía salir de casa, tener pareja e, incluso, controlaba sus móviles en ocasiones.

De Punta Cana a Ourense

Fue a raíz de los 'Pandora Papers' que se conoció el entramado societario de Julio Iglesias, a través del cual adquirió numerosas propiedades. Entre ellas destaca la casa de Punta Cana, donde se hizo la fotografía citada, que comenzó a construirse en 1997. Se trata de un búnker rodeado de vegetación, prácticamente invisible desde cualquier ángulo.

El cantante también posee una propiedad en Bahamas, en una isla privada cerca de Nassau, donde pasa gran parte del tiempo. Allí cuenta con puerto y helipuerto, desde donde se desplaza a Miami. Además, entre sus propiedades se encuentra la mansión de Indian Creek, en Florida, construida en los años 80, en lo que muchos consideran la urbanización más exclusiva del mundo, con solo una treintena de propiedades, entre ellas una de Ivana Trump.

En España, Julio Iglesias tiene otras dos propiedades: una en Ojén, Málaga, muy cercana a Marbella, conocida como 'Cuatro Lunas', considerada su residencia principal en España, con 450 hectáreas y varias viviendas. Además, adquirió hace años una mansión de 1.500 metros cuadrados en la aldea de Villarino, Ourense, por la morriña de la tierra de su padre, aunque solo la ha visitado y no se espera que se mude allí, manteniendo personal contratado.

Testimonios escalofriantes

Según Ana Requena, jefa de Género de 'elDiario.es', estas mujeres tenían vulnerabilidad social y económica. En declaraciones a Al Rojo Vivo, Requena subrayó que las agresiones se produjeron en un ambiente de control, intimidación, coacción y vejaciones.

En las mansiones, las trabajadoras eran internas, con largas jornadas laborales, limitada libertad de movimiento y la obligación de entregar sus móviles si él lo solicitaba. No podían tener amistades entre ellas ni tener novio.

Los testimonios detallan que el cantante les hacía comentarios sobre su cuerpo, sobre si se habían operado los pechos, sobre si se masturbaban o sobre sus hábitos sexuales. Aunque los relatos provienen de dos trabajadoras, es importante destacar que en estas mansiones había mucho personal y alta rotación, lo que da relevancia a estas denuncias.

