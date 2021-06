El festival más aclamado de la capital, el Mad Cool, ha confirmado buena parte de la cartelera para su edición de 2022 de los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022. Grupos como Metallica, Muse, Pixies, Imagine Dragons o The Killers estarán presentes en una de las ediciones más ansiadas de la historia del evento.

El primer día, el 6, tocarán Metallica, Twenty One Pilots y el grupo Placebo. También estarán Wolf Alice, Yungblud, Creeper, Catnapp, Rocío Saiz o SFDK. El 7 lo harán Imagine Dragons y The Killers, así como Deftones, St. Vicent, Foals, Sigrid o Tove Lo. Muse y Faith encabezarán la cartelera del día 9, donde también tocarán The War on Drugs, Jamie Cullum, Parcels, Black Pumas o Nina Kravitz. Finalmente, el último día tendrá como principales reclamos a Kings of Leon, Pixies, Royal Blood o Zara Larsson.

La organización ha incluido nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones que "terminan de cerrar un ciclo y marcan el camino para un reencuentro que será inolvidable", asegura la organización y recoge Efe. El cartel está compuesto por 104 bandas y artistas, y aún faltan por confirmarse tres grupos 'headliners'.

Ediciones canceladas

Fruto del coronavirus, las ediciones anteriores tuvieron que cancelarse. La organización ha tranquilizado a todos aquellos que adquirieron sus entradas para los años 2020 y 2021, puesto que los tickets serán válidos para el evento del año que viene. Los abonos para el festival ya están a la venta.