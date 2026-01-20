laSexta.com arrasa como la televisión líder en digital con récord de 10,4 millones de visitantes y a gran distancia del resto de competidores

Los detalles laSexta.com entra en el selecto club de los diez millones de usuarios. En concreto alcanza los 10,4 millones de usuarios únicos en diciembre, un mes con un importante acento en la actualidad.

laSexta.com arrasa en diciembre con récord absoluto de visitantes. Lidera y se impone con gran diferencia al resto de televisiones en internet con 10,4 millones de usuarios únicos. laSexta.com crece un 11% en diciembre frente al mes anterior y un 40% con respecto a diciembre de 2024, logrando su mejor datos de usuarios únicos desde el mes de septiembre de 2023.

La web de laSexta sigue en lo más alto del ranking gracias al amplio seguimiento de la actualidad en un mes marcado por las elecciones extremeñas, la primera entrevista a Salomé Pradas o la detención de Leire Diez.

Así, laSexta.com entra en el selecto club de los diez millones de usuarios y lo hace situándose a gran distancia del resto de competidores.

Las claves del éxito de laSexta.com las dan el seguimiento de la actualidad política, nacional e internacional. De nuevo, a través de la actualidad de los informativos de la cadena y de programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica.

