"Hace poco más de un año estaba en silla de ruedas y tumbado en una cama", cuenta Joel Plata, gimnasta de 26 años que competirá con el equipo español en los próximos Juegos Olímpicos de París. En marzo de 2023 sufrió un accidente junto a sus compañeros que le causó nada menos que una rotura de fémur. Aunque el mundo se le vino abajo en ese momento, su trabajo y esfuerzo le permitió estar compitiendo al más alto nivel en seis meses.

Así lo cuenta Detrás de la medalla, un documental de Atresmedia que recoge la historia de Plata y de otros tres deportistas de élite que siguen en su curso por el sueño olímpico de París y que han tenido que superar una suerte de dificultades que han puesto en juego su carrera. Junto a Plata, las atletas Ana Peleteiro y Sara Andrés y el nadador Hugo González relatan su historia de resiliencia y esfuerzo en este documental ya disponible en laSexta y atresplayer.

Tras el accidente, y al llegar al hospital, el joven recibió la mala noticia: "Está todo bien, pero tienes el fémur roto. Hay que operar". Aunque a su alrededor todos veían con alivio el hecho de que hubiera salido vivo del accidente, Joel estaba destrozado.

Así lo explica Ray Zapata, también atleta medallista olímpico español y compañero de Plata, quien presenció el accidente: "Podría haber sido mucho peor, podría haber terminado en tragedia", anota. También el seleccionador del equipo, Benjamín Bango, quien se emociona recordando el momento en el que vieron que estaban vivos: "No sabía si alguno no iba a estar".

Pero para Joel lo duro estaba en no saber si iba a poder estar al nivel de antes: "Me planteé dejar la gimnasia", confiesa. Junto a su entrenador y su fisioterapeuta, se pusieron manos a la obra. Tenían que batallar al cien por cien porque en seis meses tenían el mundial y Joel quería estar.

"Lo más duro fue el proceso psicológico, batir a los demonios que había en mi cabeza", confiesa el joven atleta, quien venía de obtener el bronce en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística de 2022.

Su duro trabajo asombró a todos: "La recuperación ha sido impresionante", dice Pablo Salas, fisioterapeuta de la selección española. Pero él, a su vez, reconoce el apoyo de su equipo y de sus "esenciales" compañeros: "El trabajo y los profesionales que tengo a mi alrededor me han ayudado a volver a ser el Joel que tuvo que parar", afirma.

Este deportista de apellido olímpico se sincera del todo en el documental: "Me siento más unido que nunca a este equipo, no sé si por el accidente o no". Seis meses después del accidente, se clasificó para sus segundos Juegos Olímpicos y en 2024 ha conseguido el oro en barra y la plata en suelo de la Copa del Mundo.

El apoyo de su familia

Detrás de la medalla cuenta también cómo el apoyo de las familias de estos deportistas es clave para el impulso de su carrera. En el caso de Plata, el documental cuenta la divertida historia de sus orígenes: "Le apuntamos a gimnasia para que empezara a hacer la cabra", comenta su padre, Rafael. "Era un niño que no paraba, no tenía miedo a nada", añade Margarita, su madre.