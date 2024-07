Detrás de una medalla solemos identificar a deportistas que llevan a cabo ejercicios sobrehumanos. Les idealizamos, les hacemos héroes y heroínas. En realidad, detrás de esa medalla hay personas, a menudo con historias de dificultades, superación y resiliencia. Cuatro ejemplos icónicos de ello son los que recoge Detrás de la medalla, documental que laSexta y atresplayer estrenan este lunes después de El Taquillazo, en torno a la 1 de la madrugada.

Hablamos de Ana Peleteiro, Sara Andrés, Hugo González y Joel Plata, cuatro deportistas de élite que siguen en su curso por el sueño olímpico de París y que han tenido que superar una suerte de dificultades que han puesto en juego su carrera.

Así, Atresmedia TV estrena en exclusiva esta producción, que ha contado con el apoyo de YoPRO, la gama de productos lácteos alta en proteína de Danone que quiere rendir tributo a figuras del deporte en el momento más importante de sus vidas: la carrera hacia los Juegos Olímpicos.

Cuatro historias a la búsqueda del mismo sueño

Sara Andrés, subcampeona mundial de atletismo paralímpico, tuvo un accidente de tráfico a los 25 años que conllevó la amputación de sus piernas: "Sentí que mi vida se acababa ahí", relata la madrileña.

Tras este trágico episodio, cuenta, es cuando le surge la necesidad de hacer deporte. No sin sufrimiento y esfuerzo, consiguió aprender a correr y a competir. Su lucha contra la adversidad no quedó ahí: "Recuerdo el momento exacto en que me llama el médico para comunicarme que tengo cáncer de tiroides y que me tienen que operar", explica Sara. "Me quedé helada, colgué y dije: bueno, he venido a entrenar, ¿no? y entrené", confiesa. Su increíble lucha y resiliencia le ha llevado a competir en los Juegos Paralímpicos de 2016 y 2020 y ganar dos bronces mundiales y una plata en velocidad.

Otra de las voces que recoge el documental es la de Joel Plata, bronce en el Campeonato Europeo de Gimnasia Artística de 2022. Gimnasta artístico desde niño, el equipo en el que entrenaba sufrió un grave accidente en 2023 que le provocó una rotura de fémur.

En ese duro momento pensó en dejarlo, pero el documental refleja cómo el equipo de profesionales que le rodea, así como familiares y amigos, han sido fundamentales en su recuperación. "El trabajo y los profesionales que tengo a mi alrededor me han ayudado a volver a ser el Joel que tuvo que parar", afirma.