La historia de Hugo es la de un talento innato que ha ido acompañado de mucho trabajo. Entrena a diario entre cinco y seis horas. Pero ya siendo un niño consiguió una medalla en el campeonato del mundo. Sus victorias tempranas le hicieron pensar en ir más allá: "Empecé a pensar en Estados Unidos".

Y allí fue. Su primer entrenador al otro lado del charco fue Sergi López, técnico del Virginia Tech y medallista olímpico, quien lo tuvo claro nada más verle nadar: "Lo veías nadar y decías 'es un crack'".

Tanto compañeros como entrenadores dedican innumerables elogios hacia el mallorquín. José Ignacio González Taja, su actual entrenador en España, es uno de ellos: "Desde el primer momento que ves a Hugo nadar ya sabes que va a sacar algo por encima del resto".

Sin embargo, el documental refleja que no todo fue un camino de rosas y que el joven tuvo también un momento de parón: "No sabía realmente que quería hacer", señala. La falta de apoyo en ese deporte le hizo plantearse si "merecía la pena" dedicar tanto esfuerzo.

En Cal, su nuevo equipo de la Universidad de Berkeley (California), trabaja con los mejores del mundo: "Entrenar con los mejores te hace mejor", apunta Hugo. Sus compañeros en la piscina no ocultan su admiración: "Me presiona mucho todos los días, especialmente este año, está nadando muy bien y me está apretando mucho", señala Ryan Murphy, cuádruple campeón olímpico.

"Hugo ha hecho mucho por la natación, no solo en EEUU, sino a nivel global", resalta Destin Lasco, nadador en su equipo. "Siempre quiere ser el mejor", añade Marcos Rico, otro de sus compañeros.

Hoy ha encontrado un equilibrio entre sus entrenamientos en Estados Unidos y España: "Volver a casa y ver a mi familia me recarga pilas", dice.