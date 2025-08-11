Ahora

Maluma interrumpe su concierto para regañar a una madre por ir con su bebé: "No es un juguete"

Los detalles El cantante, que se encuentra en la recta final de su sexta gira, +Pretty +Dirty World Tour, mostró su indignación al ver a una madre con su hijo de un año. "Es un acto de irresponsabilidad".

Maluma se encuentra en la recta final de su sexta gira, +Pretty +Dirty World Tour. Durante el último concierto que tenía en México, el intérprete ha protagonizado un momento que se ha viralizado en redes sociales, y es que no dudó en interrumpir su espectáculo para regañar a una de sus seguidoras que había acudido con un bebé.

Un polémico momento que se ha difundido en redes sociales y que tuvo lugar cuando interpretaba uno de sus grandes éxitos. El cantante, al ver ante el público a una madre con un niño pequeño, detuvo el concierto para mostrarle su indignación.

"¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?", le ha preguntado tras confirmar que el pequeño tan solo tenía un año.

El cantante, ha seguido insistiendo en su pregunta ante las miles de personas que habían acudido allí para verle. "¿Cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?", ha destacado.

El intérprete de 'Felices los 4' ha confesado que lo que más le preocupaba era el sonido tan alto que había en el estadio. "Es un acto de irresponsabilidad. No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto", ha explicado mientras recibía el aplauso del resto de espectadores.

El artista ha terminado pidiéndole que, al menos, la próxima vez le tape los oídos para protegerle, reconociendo que él, que es padre de una niña llamada París, nunca la llevaría a un concierto teniendo un año de edad.

