El Senado de EEUU logra un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia

Imagen de archivo de la fachada del Capitolio de Estados Unidos

Las consecuencias El cierre del Gobierno, que ha durado 40 días, ha provocado la paralización del tráfico aéreo y el retraso en la entrega de ayuda alimentaria. El acuerdo incluye un paquete de tres proyectos de ley de asignación de fondos para lo que resta del año.

El Senado de Estados Unidos aprobó una medida para reabrir el gobierno federal tras un cierre de 40 días que afectó a trabajadores y servicios esenciales. La medida, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Representantes, financiará al gobierno hasta el 30 de enero e incluirá tres proyectos de ley de asignación de fondos. El acuerdo, negociado por demócratas y republicanos, también contempla una votación en diciembre sobre la extensión de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, una prioridad demócrata. Además, revertirá algunos despidos y financiará el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. La aprobación final aún requiere la firma del presidente Trump.

El Senado de EEUU aprobó el domingo una medida destinada a reabrir el gobierno federal y poner fin a un cierre de 40 días que ha afectado a los trabajadores federales, retrasado la ayuda alimentaria y paralizado el tráfico aéreo.

En una votación de procedimiento, los senadores aprobaron un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes que será enmendado para financiar al gobierno hasta el 30 de enero e incluirá un paquete de tres proyectos de ley de asignación de fondos para todo el año.

Si el Senado finalmente aprueba el proyecto de ley enmendado, el paquete aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría tardar varios días.

Según una persona familiarizada con las negociaciones del proyecto de ley citada por la Agencia Reuters, bajo un acuerdo alcanzado con un grupo de demócratas, los republicanos accedieron a una votación en diciembre sobre la extensión de los subsidios bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act). Los subsidios han sido una prioridad para los demócratas durante la batalla por la financiación.

La resolución también revertiría al menos algunos de los despidos masivos de trabajadores federales realizados por la administración Trump durante el cierre del gobierno y financiaría los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante un año.

"Todos los empleados federales, incluidos los miembros de nuestras fuerzas armadas y la Guardia Costera, los oficiales de la policía del Capitolio, los agentes de la Patrulla Fronteriza, los agentes de la TSA y los controladores de tráfico aéreo, recibirán sus salarios atrasados" bajo el acuerdo, dijo la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, refiriéndose a la medida.

Los negociadores demócratas

El acuerdo fue negociado por dos demócratas de New Hampshire, las senadoras Maggie Hassan y Jeanne Shaheen, y Angus King, senador independiente de Maine, según la fuente. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, principal demócrata de la cámara, votó en contra de la medida.

El domingo se cumplieron 40 días del cierre del gobierno, que ha dejado sin trabajo a empleados federales y afectado la ayuda alimentaria, los parques y los viajes, mientras que la escasez de personal de control de tráfico aéreo amenaza con paralizar los viajes durante la temporada alta de Acción de Gracias a finales de este mes.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, afirmó que los crecientes efectos del cierre han impulsado a la cámara hacia un acuerdo. "Las temperaturas bajan, la presión atmosférica aumenta y, de repente, parece que las cosas se van a solucionar", declaró Tillis a la prensa.

Si el gobierno permanece cerrado por mucho más tiempo, el crecimiento económico podría volverse negativo en el cuarto trimestre, especialmente si el tráfico aéreo no vuelve a la normalidad para Acción de Gracias, advirtió el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en el programa "Face the Nation" de la CBS. Este año, el Día de Acción de Gracias cae el 27 de noviembre.

