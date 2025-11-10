Mazón se enfrenta a Les Corts acorralado por la justicia mientras se negocia su sustituto

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que anunció su dimisión

Carlos Mazón enfrenta una semana crucial tras anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. A pesar de estar en funciones, comparecerá ante la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts para explicar las medidas adoptadas en la recuperación de las zonas afectadas. Su comparecencia, programada para el 11 de noviembre, será la primera de un político en esta comisión, que hasta ahora solo ha escuchado a expertos. Mientras tanto, manifestaciones en Valencia exigen prisión para Mazón y elecciones anticipadas, a lo que el PP se opone y Vox podría apoyar. La situación se complica con la investigación judicial en curso sobre su entorno cercano. PP y Vox tienen hasta el 19 de noviembre para presentar candidatos a la presidencia.

Carlos Mazón afronta una semana intensa. Pese a haber anunciado su dimisión el pasado lunes como president de la Generalitat Valenciana, el todavía presidente en funciones se enfrenta este martes a la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts, donde explicará las acciones que ha llevado a cabo para la recuperación de las zonas afectadas y por "todo aquello que consideren los grupos" que forman parte de la misma.

Hasta ahora, esta comisión solo ha tenido testimonios de expertos y técnicos, pero ningún político ha acudido en las dos sesiones que se han celebrado en julio y en octubre. Mazón sorprendió la semana pasada al solicitar comparecer el día 11 de noviembre, en una comisión en la que estaban también citados a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, así como la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Alegría ya descartó que tanto Sánchez como los ministros compareciesen en Les Corts al no tener obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

La comparecencia será a las 16:00 horas y se realizará en medio de una gran expectación mediática. Las intervenciones tienen la siguiente estructura: un primer turno de tres minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente (Mazón), un segundo turno para los grupos parlamentarios de seis minutos y un turno final del compareciente de otros seis minutos, que podría ser de otros siete minutos si la mesa lo viese "necesario".

Mazón comparecerá una semana y un día después de dimitir, una semana que se ha mantenido en 'perfil bajo' mientras su entorno se ha visto observado con lupa por la justicia. El pasado miércoles, la jueza de la DANA llamó a declarar a su núcleo duro y al dueño del Ventorro dentro de una investigación que sigue estrechando el cerco sobre el presidente en funciones. Entre su núcleo duro está Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts y principal candidato para sustituirle en la presidencia.

PP y Vox tienen hasta el 19 de noviembre para presentar candidatos. A partir de entonces, la Presidencia de Les Corts fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización del plazo, es decir, entre el lunes 24 y el viernes 28.

Mientras tanto, las manifestaciones siguen en las calles pidiendo prisión para Mazón y la celebración de unas elecciones, algo a lo que se opone el PP y que Vox no vería con malos ojos. Durante la manifestación en la Plaza de San Lorenzo de Valencia del domingo, los asistentes gritaron "Volem votar" ("Queremos votar"); "Partido Popular, partido criminal"; "No són morts, són assassinats" ("No son muertos, son asesinados"), "Susana Camarero nos lleva al matadero" o "Ací està el poble valencià" (Aquí está el pueblo valenciano).

La concentración se celebró justo un año después de la primera manifestación que recorrió las calles de València con 130.000 personas para pedir la dimisión de Mazón. En esta ocasión, la marcha ha cambiado de lema para reclamar, un año después, 'Mazón a la presó', una vez que el president ha dejado el cargo.

