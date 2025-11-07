Bad Bunny recibe seis nominaciones a los Grammy y hace historia como el primer latino en figurar en las tres categorías principales

La otra cara El artista puertorriqueño fue en 2022 el primero en competir en la categoría a Álbum del año con un trabajo en español: 'Un verano sin ti'.

Bad Bunny ha logrado seis nominaciones a los Premios Grammy por su trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', haciendo historia como el primer artista latino en competir en las tres categorías principales: Álbum del año, Mejor canción y Mejor grabación del año. También está nominado en Mejor álbum de música urbana, Mejor interpretación global y Mejor portada. Este es el segundo disco en español que compite por Álbum del año, tras 'Un verano sin ti' de Bad Bunny en 2022. La gala se celebrará el 1 de febrero, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve, seguido de Lady Gaga con siete.

Esta será la segunda vez que un disco en español compita en la categoría de Álbum del año. De hecho, fue el disco del puertorriqueño 'Un verano sin ti' (2022) el primer trabajo en español en ser considerado para este galardón.

La gala de estos premios, que otorga la Academia de Grabación, se celebrará el 1 de febrero. En esta 68ª edición, que tiene 95 categorías, Kendrick Lamar lidera el número de nominaciones con nueve galardones, seguido de Lady Gaga con siete.

En la categoría de Mejor grabación del año, Bad Bunny competirá con 'Manchild', de Sabrina Carpenter; 'Anxiety' de Doechii;.'Wildflower', de Billie Eilish; 'Abracadabra', de Lady Gaga; 'Luther' de Kendrick Lamar con SZA; 'The Subway', de Chappell Roan y 'APT.' de Rosé con Bruno Mars.

Lady Gaga también repite en Canción del año con 'Abracadabra'. También están nominadas las canciones de 'Anxiety', 'APT.', 'Golden (De'KPop Demon Hunters')', 'Luther', 'Manchild' y 'Wildflower'.

En Álbum del año, demás de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', compiten 'Swag' de Justin Bieber; 'Man’s Best Friend' de Sabrina Carpenter; 'Let God Sort Em Out' de Clipse, Pusha T & Malice; 'Mayhem' de Lady Gaga; 'GNX' de Kendrick Lamar; 'Mutt' de Leon Thomas; 'Chromakopia' de Tyler, the Creator.

Los aspirantes a Mejor nuevo artista son Olivia Dean, el grupo femenino Katseye, The Marias, Addison Rae, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young.

En pop, los candidatos a Mejor álbum vocal son 'Swag', de Justin Bieber; 'Man’s Best Friend' de Sabrina Carpenter; 'Something Beautiful' de Miley Cyrus; 'Mayhem' de Lady Gaga y 'I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)' de Teddy Swims.

