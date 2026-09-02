Se cumplen 20 años de 'Back to Black', el disco de Amy Winehouse que devolvió el soul al olimpo de la música

Los detalles El talento descomunal de Amy Winehouse puso su 'Back to Black' en lo más alto de las listas de ventas. Barrió en los Grammy llevándose cinco premios y consagró a una artista que nos dejó demasiado pronto.

Amy Winehouse dejó una huella imborrable en la música con su álbum 'Back to Black', que la catapultó al éxito internacional y le valió numerosos premios Grammy. Este 2026, se celebra el 20 aniversario de su lanzamiento original, y Universal Music ha anunciado una reedición especial que estará disponible el 23 de octubre. Esta nueva edición incluirá vinilos y CDs con cuatro demos inéditas, caras B poco comunes, y una actuación en directo en Ámsterdam de 2007. Además, contará con portadas alternativas, vinilos de colores, imágenes en movimiento, fotografías inéditas y textos manuscritos de Winehouse y Mark Ronson. 'Back to Black' sigue siendo uno de los discos más influyentes, combinando soul, jazz, R&B y pop, y vendiendo más de 4,5 millones de copias solo en el Reino Unido.

El talento descomunal de Amy Winehouse puso su 'Back to Black' en lo más alto de las listas de ventas. La artista barrió en los Grammy con este trabajo y consagró a una artista que nos dejó solos y tristes demasiado pronto. Este 2026 se cumplen 20 años del lanzamiento de aquel disco único.

Precisamente, con motivo de su 20 aniversario, la discográfica Universal Music ha anunciado que saldrá a la venta de nuevo el próximo 23 de octubre con unas reediciones especiales. En concreto, estos formatos especiales -disponibles en vinilo y en CD- tendrán, además de los temas del álbum, "cuatro demos inéditas además de cuatro caras B poco comunes".

Uno de los discos incluye una actuación de Amy Winehouse en directo en la sala de conciertos Paradiso, en Ámsterdam (Países Bajos), de febrero de 2007 durante su gira ‘Back to Black’ nunca antes publicada en vinilo ni en plataformas de streaming.

Esta reedición se publicará cuatro días antes del aniversario de la fecha original del lanzamiento del álbum, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2006.

Los diversos formatos disponibles presentan, además de una portada alternativa, vinilos con diferentes colores -uno de ellos, de edición exclusiva, con imágenes en movimiento de Amy Winehouse- y cuentan con fotografías nunca vistas de Mischa Richter y Alex Lake, fotógrafos del álbum original, así como con textos manuscritos de la artista fallecida en 2011 y del productor Mark Ronson.

'Back to Black' no solo encumbró la carrera de la cantante británica, fallecida en 2011 a los 27 años. Es, además, uno de los discos más celebrados de la historia de la música reciente, con más de 4,5 millones de copias vendidas solo en el Reino Unido, uno de los más alabados por la crítica y de los más galardonados tras lograr cinco premios Grammy.

El álbum, que incluía canciones como 'Rehab', 'Back to Black', 'You Know I'm No Good' y 'Tears Dry on Their Own', combinaba soul, jazz, R&B y pop. Una de las claves del éxito de este disco fue la manera en la que la artista consiguó convertir sus experiencias personales en canciones. Unos temas que hablaban sobre relaciones, desamor, excesos y conflictos emocionales.

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