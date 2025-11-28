El desagradable percance de Lenny Kravitz con una fan en pleno concierto: le arranca cuatro rastas

Los detalles El cantante se ha pronunciado sobre este suceso en redes sociales, señalando que fue "salvaje". "¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar pasa sacarme eso de la cabeza?", ha preguntado.

Durante un concierto en Brisbane, Australia, Lenny Kravitz, de 61 años, vivió un incómodo incidente al bajar del escenario para cantar "Let Love Rule" con el público. Una fan se abalanzó sobre él y le arrancó cuatro rastas. Posteriormente, Kravitz comentó el suceso en Instagram, preguntando en tono humorístico lo fuerte que había tirado la fan. A pesar del incidente, el cantante afirmó que no cambiará su espectáculo y seguirá interactuando con el público en esa canción. Las imágenes del percance, que muestran al personal de seguridad acercándose a Kravitz, se han difundido ampliamente en redes sociales.

Lenny Kravitz ha sufrido un desagradable percance durante el concierto que estaba realizando en Brisbane, Australia. El cantante, de 61 años, que está recorriéndose medio mundo con su gira Blue Electric ha vivido un tenso momento cuando se ha bajado del escenario para cantar con el público la canción 'Let Love Rule'.

Mientras caminaba cerca de sus fans, una de ellas se ha abalanzado sobre él y le ha arrancado cuatro rastas. Un suceso sobre el que más tarde se ha pronunciado el artista en sus redes sociales.

"Brisbane, eso fue salvaje (...) ¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea, nena!", ha preguntado en unos 'stories' que ha subido a su cuenta de Instagram.

Sin embargo, pese a lo sucedido, ha querido dejar claro que esto no va a hacer que él cambie su espectáculo, y es que ha asegurado que tiene pensado seguir bajándose del escenario en esa canción porque es su momento junto al público. "Brisbane, eres salvaje. Te amo", ha terminado diciendo en su mensaje.

Sin duda, un momento que ha sido muy comentado también en redes sociales, donde han circulado las imágenes de este percance. En ellas, se puede ver cómo el personal de seguridad se acerca corriendo al cantante para comprobar si todo está bien mientras él se toca en varias ocasiones la cabeza.

