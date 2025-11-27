El "síndrome de Escarlata O'hara' que padece el rey Juan Carlos I según García Abad: "Aunque tenga que robar y mentir, no volveré a pasar hambre"

Tras una infancia en el exilio, en el que su familia pasó por estreches económicas, el príncipe Juan Carlos regresó a España bajo la tutela de Franco, que controlaba hasta las Coca-Colas que bebía. Así lo cuentan Pilar Urbano y José García Abad en este documental de atresplayer.

Con la familia real en el exilio después de la proclamación de la II República y, entre otras cosas, por el apoyo de Alfonso XIII a Primo de Rivera, las estrecheces económicas empiezan a ser notables para Los Borbones. Aunque su nivel de vida no se vea afectado por ello, carecían de liquidez. Y en ese ambiente creció Juan Carlos, nieto del rey destronado. El documental 'Los Borbones: una familia real'' de atresplayer -que ahora emite laSexta- reconstruye la vida del rey emérito, desde su infancia en Estoril hasta sus últimos años en Abu Dabi.

Su infancia y adolescencia

Franco exigió queJuan Carlos fuese educado en España, apartado de sus padres, lo que le permitía tener un control directo sobre su formación, sus relaciones y su visión del país. Desde que tuvo 10 años, los días pasaban marcados por la vigilancia de todos sus gastos.

Tanto es así que cuando el nieto de Alfonso XIII comenzó su relación con Sofía de Grecia, el dictador le obligaba incluso a "economizar" en las llamadas con su novia.

La boda con Sofía de Grecia

Cuando se casó en Atenas, el régimen solo le dio una asignación de 70.000 pesetas. "Yo ganaba bastante más en el periódico como redactora", comenta Pilar Urbano, periodista y biógrafa de la reina Sofía, en este documental.

En España, la duquesa de Alba y el financiero Luis Valls Taberner pusieron en marcha una colecta para que los españoles que lo desearan hicieran sus donaciones. La iniciativa contó sobre todo con el apoyo de la aristocracia. La luna de miel -de tres meses- la pagó el empresario Emilio Botín.

Después, se fueron a vivir al palacio de la Zarzuela. "Yo no sé ni cómo lo llaman palacio. Ahora, porque lo han ampliado", comenta la también periodista Carmen Enríquez en esta producción. Algo que destacaba también una periodista extranjera que entrevistó al monarca en 1992 en los jardines.

El encargo de Franco a Juan Carlos y Sofía

Cuando por fin el dictador le nombró sucesor a título de rey, Juan Carlos le pidió que le adjudicara un cometido concreto. "Le dijo: 'Pues viajen por España y que la gente les conozca'. Pero no les proporcionó ni escolta ni coche ni medios ni nada, y llegaban en su cochecito ellos, que la gente ni les conocía. Vamos, me parece que es bastante penoso", apunta Enríquez en esta entrevista.

"Pienso que el rey podía estar sometido al síndrome de Escarlata O'Hara. Escarlata O'Hara, en la película Lo que el viento se llevó, se dirige a las cámaras y dice: 'Juro por Dios que nunca más, aunque tenga que robar, aunque tenga que mentir, nunca más volveré a pasar hambre'", rememora José García Abad, periodista y escritor en la docuserie.

