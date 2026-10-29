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A los 36 años

La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere concluye tras determinarse que fue accidental

El contexto La protagonista de 'Héroes' falleció el pasado 16 de agosto. Un análisis toxicológico concluyó que su muerte se debió a los efectos tóxicos de haber tomado una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias.

Imagen de archivo de la actriz Hayden Panettiere. Imagen de archivo de la actriz Hayden Panettiere.Europa Press
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La muerte de la actriz y cantante Hayden Panettiere a los 36 años ha sido declarada como accidental, por lo que la investigación sobre su fallecimiento ha concluido, según ha anunciado el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, encargado del caso.

"Basándose en la determinación (de la oficina del forense) y en los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido declarada accidental. El Departamento de Policía de Greenville ha dado por concluida su investigación", ha informado la Policía en un comunicado que recogen medios estadounidenses.

La protagonista de 'Héroes' falleció el pasado 16 de agosto y un análisis toxicológico concluyó en septiembre que su muerte se debió a los efectos tóxicos de haber tomado una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias.

"La causa del fallecimiento se determinó como los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina", señaló en septiembre el comunicado oficial del forense, añadiendo que no se observaron "signos de traumatismos" que hubieran contribuido a su muerte.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 13:51 hora local del 16 de agosto, tras recibir un aviso sobre una "mujer que no respondía", indicó un portavoz policial, recuerda el medio Variety.

"A su llegada, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona —identificada posteriormente como Hayden Panettiere— fue declarada fallecida". El novio de Panettiere, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, se encontraban en el lugar de los hechos, en Carolina del Sur, cuando ocurrió el fallecimiento.

Brian habló con los investigadores sobre quién podría haberle suministrado las sustancias. No obstante, tanto el forense como la Policía han concluido que la sobredosis fue accidental.

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'. Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical 'Nashville', por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen'('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), 'Ice Princess' ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream 4'.

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