Taylor Swift, la persona más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville

Elena Godessart recuerda que Taylor Swift "obligó a mudarse a toda la familia cuando tenía nueve años a Nashville para perseguir su sueño". Ahora, ha entrado en su Salón de la Fama, como la persona más joven.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que Taylor Swift se ha convertido a sus 36 años en la persona más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville. Por su parte, Tatiana Arús muestra en el vídeo que hay sobre estas líneas la emoción de la artista.

Por otro lado, Elena Godessart recuerda que Taylor "obligó a mudarse a toda la familia cuando tenía 9 años a Nashville para perseguir su sueño y la familia la siguió". "Objetivo cumplido", destaca Alfonso Arús.

Los Javis lo dan todo con Taylor Swift

Javier Calvo y Javier Ambrossi lo han dado todo en este vídeo bailando al ritmo de Taylor Swift en la Academy Museum Gala junto a parte del elenco de 'La bola negra', como Miguel Bernardeau, Carlos Gutiérrez o Guitarricadelafuente. Además, también se han hecho una foto con la artista, como puedes ver en este vídeo.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.