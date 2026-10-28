Ahora

ÚLTIMA HORA

Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Música

Taylor Swift, la persona más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville

Elena Godessart recuerda que Taylor Swift "obligó a mudarse a toda la familia cuando tenía nueve años a Nashville para perseguir su sueño". Ahora, ha entrado en su Salón de la Fama, como la persona más joven.

Taylor Swift, en la Gala de Entrega de Premios e Ingreso al Salón de la Fama de los Compositores celebrada el 11 de junio de 2026

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que Taylor Swift se ha convertido a sus 36 años en la persona más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville. Por su parte, Tatiana Arús muestra en el vídeo que hay sobre estas líneas la emoción de la artista.

Por otro lado, Elena Godessart recuerda que Taylor "obligó a mudarse a toda la familia cuando tenía 9 años a Nashville para perseguir su sueño y la familia la siguió". "Objetivo cumplido", destaca Alfonso Arús.

Los Javis lo dan todo con Taylor Swift

Javier Calvo y Javier Ambrossi lo han dado todo en este vídeo bailando al ritmo de Taylor Swift en la Academy Museum Gala junto a parte del elenco de 'La bola negra', como Miguel Bernardeau, Carlos Gutiérrez o Guitarricadelafuente. Además, también se han hecho una foto con la artista, como puedes ver en este vídeo.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Choque de dos trenes entre Madrid y Andalucía: dos vagones de Iryo han descarrilado y habría heridos
  2. Netanyahu gana las elecciones en Israel, pero su coalición de gobierno se queda lejos de la mayoría
  3. Begoña Gómez denuncia al PP por utilizar su imagen para un vídeo realizado con inteligencia artificial
  4. La Policía identifica a 24 agentes "dinamizadores" y a gendarmes marroquíes "estáticos" durante la entrada masiva en Ceuta
  5. Cortes de tráfico en Madrid por la 'tractorada': 500 tractores toman las calles desde cinco puntos
  6. Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU sin entregar su pasaporte tras su derrota electoral en Brasil