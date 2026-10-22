Dolores Redondo: "La historia del personaje que se hace dueño de la mente del escritor surgió de algo que me ocurrió"

Todas las noches, todas las ciudades es la nueva incursión de Dolores Redondo en el misterio, esta vez para contar la historia de un escritor que sufre síndrome de estrés disociativo.

La vida de escritor es rara. Consiste en estudiar tú para que aprendan otros. Asegura la autora de Esperando al diluvio, Dolores Redondo, que "cualquier escritor que se documente para crear un personaje aprende cosas que no son para él". Consiste esto, por tanto, en dejar que un extraño se instale en tu mente y a veces se quede demasiado tiempo a vivir en ella.

"Cualquier escritor que se documente para crear un personaje aprende cosas que no son para él"

De eso va su nueva novela, Todas las noches, todas las ciudades, la historia de un escritor que sufre síndrome de estrés disociativo. "El planteamiento sobre la identidad y sobre cómo los personajes de los que escribimos empiezan a hacerse dueños de nuestra mente, surgió de un episodio de algo que me ocurrió".

Cuenta la ganadora del Premio Planeta en 2016 por Todo esto te daré que un día, paseando por la calle, un personaje de una de sus novelas se apoderó de ella. Asegura que de repente le vino a la mente un recuerdo que no era el suyo y un pensamiento que tampoco era suyo.

En la cabeza de Delibes

Investigando, descubrió que es frecuente en actores y escritores y cita a Miguel Delibes, quien habló de esto al recoger el Cervantes. Dijo el autor de El camino en el paraninfo de la Universidad de Alcalá que "paso a paso el novelista deja de ser él mismo para irse transformando en otros personajes".

Delibes: "El novelista deja de ser él mismo para transformarse en otros personajes"

Asegura la autora, cuyo éxito por la Trilogía del Baztán la catapultó al Olimpo de los superventas en España, que necesita "salirse de las habitaciones" en las que se siente cómoda escribiendo y si es necesario, "sacar una bola de demolición" para romper las paredes.

Aún así, esta última novela, desde este 21 de octubre de 2026 a la venta, vuelve al universo de El guardián invisible que recuperó hace dos años con Las que no duermen NASH. En este caso, el personaje de Nash Elizondo investigará a su propio padre, el afamado escritor Benedict Newman, quien despertará un día hablando y sintiendo como Colt Star, el detective protagonista de sus novelas.

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