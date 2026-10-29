75 millones de personas esperaban este libro: llega la sexta parte de 'Una corte de rosas y espinas'

Una corte de armonía rota es la sexta entrega de una saga creada por Sarah J. Maas que ha vendido más de 800.000 ejemplares solo en nuestro país y está traducida a más de 40 idiomas.

He vuelto a Prythian. Como quien vuelve a una tierra que lo acogió siendo joven y le dio abrigo, calor, amor y consuelo, he vuelto a Prythian. Hace once años —diez en España— se publicó Una corte de rosas y espinas la primera historia de esta saga y conocimos a Feyre y a Rhysand, a los faes y a los mortales, millones de personas nos dejamos caer por aquellas tierras desconocidas y apasionantes.

Ahora, tanto tiempo después, yo no soy aquel joven, pero al volver a poner un pie en Prythian, algo se ha estremecido dentro de mí. Y me alegra ver que el foco ha girado, se ha desplazado levemente y, sin dejar de apuntar a Feyre y a Rhys, ahora ha colocado en primer plano a Azriel.

'Una corte de armonía rota' comienza con la historia de la infancia de Azriel: encerrado en la fortaleza de su padre

El jefe de los espías de la Corte Noche, mano derecha de Rhysand, tiene un papel primordial en esta nueva entrega de la saga. Es más, Una corte de armonía rota comienza con la historia de su infancia. Cómo Azriel fue encerrado en una celda minúscula en la fortaleza de su padre, humillado y maltratado por su madrastra y sus hermanastros, por ser hijo bastardo de un Lord Inmortal.

Y cómo, al convertirse en un adolescente, desarrolló el poder de un cantor de sombras. Es decir, la rara habilidad ilirya —el pueblo fae dotado de alas que engendra poderosos guerreros voladores— que consiste en ser capaz de desaparecer entre las sombras, de ser un aliado de rocas y oscuridad, de pasar inadvertido.

El despertar de Koschei

En esta entrega, Azriel ha descubierto un secreto que compromete a todo el reino. Koschei, un inmortal de inmenso poder que proviene de otra dimensión y está recluido en las profundidades de un lago, está a punto de despertar. De alguna manera está consiguiendo gestar alianzas entre los faes para ayudarle en su propósito de escapar de su encierro y recuperar lo que es suyo: las tierras de los humanos.

En la Corte Noche no hay ni la fuerza ni la armonía suficientes como para hacer frente al despertar de Koschei

Sin embargo, en la Corte Noche, todavía maltrecho de su guerra contra el reino de Hybern y debilitada por diferentes traiciones, no hay ni la fuerza ni la armonía suficientes como para hacer frente a un peligro de esta dimensión.

Feyre, Rhysand, Azriel, Cassian y Nesta tendrán que poner todo de su parte para tratar de reparar las alianzas rotas y prepararse para hacer frente a la sombra acechante de Koschei, un poder totalmente desconocido para ellos.

Un libro inabarcable

Una corte de armonía rota no es un libro más de la saga. Según explica la misma autora en una nota al comienzo del texto, esta es la primera parte de una historia arrolladora y extensa. El Primer Movimiento de una novela inabarcable en un solo libro.

Para enero de 2027 se publicará el Segundo y Tercer Movimiento de la historia. El Cuarto lo hará próximamente

Para enero del próximo año está prevista la publicación de un nuevo, continuación de esta Una corte de armonía rota, que contendrá el Segundo y Tercer Movimiento de la historia. El Cuarto Movimiento que le pondrá fin se publicará próximamente, de modo que solo entonces podremos leer la historia completa que se abre con este libro que hoy tenemos entre manos.

Además, este Primer Movimiento cuenta con tres escenas extra, momentos "canónicos", en palabras de la propia Sarah J. Maas, que se llegaron a publicar en alguna edición en inglés pero que ahora llegan a todos los rincones del planeta para que sus fans puedas entender todo lo que ha ocurrido en Prythian desde el primer momento.

El origen del romantasy

En 2015 Sarah J. Maas publicó Una corte de rosas y espinas, la primera entrega de esta historia, conocida en todo el mundo como ACOTAR por sus siglas en inglés, en la que Feyre mata por accidente a un fae, un inmortal y es arrastrada por tanto al reino de Prythian, a una de las siete cortes que lo conforman. En concreto a la Corte Primavera.

'Una corte de rosas y espinas' no solo ha cautivado a millones de lectores, sino que abrió la puerta del romantasy

La saga creció a ritmo de una novela al año en los tres siguientes con Una corte de niebla y furia, Una corte de alas y ruina y Una corte de hielo y estrellas, que culminaban la historia de Feyre. En 2021 publicó Una corte de llamas plateadas, la primera novela de la saga que no estaba protagonizada por Feyre, sino por Nesta, su hermana mayor.

La mezcla de fantasía, romance e intriga no solo ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo —cerca de 800.000 ejemplares vendidos solo en España—, sino que fue una de las grandes impulsoras del género que arrasa entre los jóvenes, el romantasy, con títulos tan exitosos como la saga Empíreo, de Rebecca Yarros, o la historia de vampiros del reino de Nyaxia, de Carissa Broadbent, que vinieron detrás.

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