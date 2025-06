Imagine Dragons se luce y saca músculo en una tórrida noche de verano en Madrid

Más de 60,000 personas disfrutaron del concierto de Imagine Dragons en el estadio Metropolitano de Madrid, donde la banda estadounidense ofreció un espectáculo vibrante a pesar del intenso calor. Liderados por Dan Reynolds, interpretaron éxitos como 'Fire in These Hills', 'Thunder' y 'Bones', con un despliegue de luces y visuales impresionantes. Reynolds compartió un emotivo mensaje sobre la salud mental, recordando su propia lucha contra la depresión. Agradeció al público español por su calurosa acogida, rememorando su primera visita en 2013. La noche culminó con 'Believer', dejando a los asistentes con ganas de más. Imagine Dragons continuará su gira en Barcelona, prometiendo más magia y energía.

El sueño de una tórrida noche de verano se cumplió para las más de 60.000 personas que se congregaron en el estadio Metropolitano para disfrutar con la actuación de Imagine Dragons en su vuelta a España desde su concierto en el Mad Cool en 2022. Con Dan Reynolds a los mandos de un show emocionante, la banda norteamericana sacó su mejor repertorio de temas para intentar refrescar una velada marcada irremediablemente por el calor.

Porque sí, hizo muchísimo calor en el Metropolitano. Los abanicos amenizaron la previa con un Declan McKenna que acabó exhausto por el calor madrileño. Una vez cayó la noche y los focos se encendieron, el calor vino del escenario. No hizo falta mucho esfuerzo por parte de los estadounidenses para meterse al público en el bolsillo. 'Fire in These Hills' fue la canción elegida para arrancar el concierto, un tema para entrar en situación y para abrir apetito. En el segundo tema ya no hubo marcha atrás y comenzó un éxtasis que se alargó durante casi dos horas.

'Thunder' y 'Bones' hicieron vibrar al estadio, exhibiendo un show de luces, confeti y disposiciones visuales a la altura de un concierto que todavía tenía lo mejor que sí por mostrar. La banda llevó a los asistentes a una playa en pleno Madrid, con balones de playa entrando por todas partes mientras sonaba 'Take Me to the Beach'. Reynolds lo dejó claro: no quería ni montaña ni frío, a él le va el calor de la capital. Quitándose de encima los balones que entraban en la plataforma que recorrió durante todo el concierto, el clímax ya estaba creado.

"Gracias por hacer que nos sintamos como en casa cada vez que estamos aquí", agradeció Reynolds durante uno de sus parones. La primera vez que vinieron a España fue hace 12 años, un año 2013 en el que exhibieron la fuerza de un primer álbum que ayer fue la bisagra de todo lo que han creado después. Haciendo gala de un juego de equilibrios envidiable, 'Radioactive' y 'Demons' fueron los únicos temas de aquel 'Night Visions' que les lanzó al estrellato mundial. Dejando lejos la nostalgia, prescindieron de temas como 'On Top Of The World' o 'It's Time', todo en busca de ese balance que no dejase con mal sabor de boca a nadie.

Reynolds se abre en canal: "De pequeño no tenía fe en mí mismo"

Ya metidos en el ajo, Reynolds lanzó un poderoso alegato sobre la salud mental, abriéndose en canal sobre la depresión que sufrió siendo niño. "La terapia no te hace débil, sino que te hace fuerte para seguir fuerte. No tenia fe en mí mismo ni en nada cuando era pequeño y tuve que enfrentarme la depresión. Sin embargo, lo que me ayudó a superarla no fue subir a los escenarios, sino cantar y compartirlo con todo el mundo", expresó el artista ante una atronadora ovación. Dan, que pidió a los espectadores "no guardar dentro ese veneno" y compartirlo, también dejó una divertida anécdota cuando contó que su profesora de español le llamaba Danielito. Y es que, mientras sonaba 'I Bet My Life', un asistente le dio una camiseta de la selección española con ese apodo a la espalda, algo que le sacó una sonrisa que le ocupaba toda la cara.

Porque si algo logró Imagine Dragons en la calurosa noche del sábado en Madrid es que todos se sintiesen en casa. La sensación de '¿y ya está? ¿Se ha acabado?' se apoderó de todos los presentes, que habrían estado horas escuchando un fantástico espectáculo que hizo vibrar a propios y extraños.

Destacar uno de los momentos de un concierto tan redondo es complicado y eso es bueno. Habrá quien se quede con el éxtasis que supuso 'Enemy', lo íntimo de 'Demons' al piano o el final con un 'Believer' que dejó con ganas de más. Lo mejor es que la banda volverá, lo hará con más temas y con más poso.

De aquel primer concierto de 2013 al de 2025, Imagine Dragons ha mostrado una evolución que parece demostrar que no tienen techo. Como ellos mismos dijeron, en Madrid se sienten como pez en el agua. Ahora les queda llevar esa magia veraniega a su concierto en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, una cita que volverá a tener esos fuegos artificales, ese espectáculo norteamericano y ese corazón de "Danielito" y su grupo de amigo que se hacen querer en cada ocasión que tienen.