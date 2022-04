Golpea los muebles, grita, rompe una copa de cristal y acaba agrediendo a su exmujer. Son las impactantes imágenes de un ebrio y violento Johnny Depp que ha mostrado la defensa de Amber Heard en la última vista del juicio que iniciado el actor tras denunciar a su mujer por difamación.

La escena, que puedes ver en el vídeo, sucede en la cocina de su casa. En él, se ve cómo la actriz y modelo graba con su teléfono móvil una escena que comienza con Depp dando patadas y golpeando los muebles de la cocina antes de agarrar otra copa en la que luego se vuelve a servir vino.

Amber, que permanece quieta contemplando la escena, le pregunta con voz temblorosa incluso que qué le pasa, ya que "no había pasado nada" y le recuerda que esa misma mañana incluso estaba "dulce y amable".

Después, y tras romper una copa o botella de cristal, se acerca a Heard con actitud violenta, llegando a lo que parece un forcejeo o contacto físico agresivo hacia ella, que se retira y deja de grabar.

De esta manera, la defensa ha querido mostrar una prueba de los malos tratos que denunció Heard en un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico". Este fue el motivo por el que Depp ha llevado a juicio a su exesposa, maltrato que el actor ha negado en todo momento: "No he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor durante una de sus declaraciones.

Tras el vídeo, y preguntado por si reconocía que estaba teniendo una actitud violenta, el actor ha respondido irónicamente diciendo "es obvio que no tenía un buen día", para después alegar no recordar muy bien la fecha y destacar que lo más importante es que "ella ríe al final del vídeo", todo mientras Heard escucha en silencio y conteniendo las lágrimas. También ha reconocido, aunque es evidente en el vídeo, que hay una "posibilidad" de que estuviera borracho en ese momento.

"Como un salvaje"

Todo ha sido durante la vista que tuvo lugar el pasado jueves en la última vista del juicio, que se está llevando a cabo en un juzgado de Fairfax (Virginia, EE.UU). En él, la defensa de la exesposa de Depp ha mostrado otras pruebas e incluso el actor terminó reconociendo estar actuando "como un salvaje".

Fue en uno de los mensajes que la pareja de actores intercambió durante su tortuosa relación y que leyó uno de los abogados de Heard el día anterior en el juzgado. En uno de ellos, el protagonista de 'Piratas del Caribe' reconocía que había ido "demasiado lejos" y prometía trabajar con su psicólogo para modificar su comportamiento, que entonces estaba condicionado por el consumo de drogas y alcohol, según alega Heard.

Durante tres años de lucha legal Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido públicamente detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos. El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.