'Free Palestine' en los Premios Goya: los nominados reciben material para denunciar el genocidio en Gaza en la gala

Con el fin de presionar al Gobierno, estas entidades piden que lleven una chapa de 'Free Palestine' y enarbolen el discurso a favor del embargo de armas a Israel y en contra del genocidio a la población palestina.

La gala de los Premios Goya suele ser escenario de muchas críticas, entre ellas políticas. Y eso lo saben las cinco asociaciones que han enviado un argumentario y chapas con el mensaje 'Free Palestine' a los nominados y presentadores de los Premios Goya, que se celebran este sábado en Barcelona. El objetivo de estas cinco entidades —Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina—, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, es que los profesionales del cine y la cultura pidan la libertad para Palestina y denuncien "el genocidio de Israel y el embargo de armas", así como la ruptura "total" de relaciones con Israel "cada vez que tengan acceso a un micrófono".

Para ello, las entidades piden que lleven la chapa que les han enviado, con el mensaje 'Free Palestine'. Además, les animan a alzar la voz: "Cuantas más artistas alcéis la voz, más impacto tendrá en prensa y servirá como palanca de presión hacia el Gobierno", destacan. "Aprovechad cada oportunidad con acceso a un micrófono (ya sea en ruedas de prensa, entrevistas con medios o en la alfombra roja) para compartir el eslogan: 'Palestina libre'. Si quieres y puedes, exige un embargo de armas a Israel y ruptura total de relaciones con Israel (ya sea en ruedas de prensa, entrevistas con medios o en la alfombra roja)", piden las asociaciones.

Portavoces de la acción aseguran a Europa Press que "tanto nominados como presentadores han mostrado interés en continuar visibilizando Palestina". En el documento, las asociaciones facilitan algunos ejemplos de cómo introducir los mensajes en favor de Palestina. Por ejemplo, señalan que "la cultura debe seguir alzando la voz por una Palestina libre"; "La paz no se construye sobre las ruinas de un pueblo al que se le niegan sus derechos y al que se sigue bombardeando"; "la paz no se construye en foros llenos de multimillonarios y vacíos de palestinos"; o "el genocidio es posible gracias a Estados y empresas que arman y protegen a Israel. Los perpetradores y los cómplices del genocidio deben rendir cuentas: la impunidad no es una opción".

Asimismo, piden a los nominados que se dirijan directamente al Gobierno y a otros líderes mundiales con mensajes, como "es inaceptable que nuestro Gobierno mantenga acuerdos comerciales y armamentísticos que permiten la ocupación y el genocidio del Estado de Israel" o "el genocidio en Palestina continúa, los gobiernos deben poner fin a toda complicidad con Israel. ¡Viva Palestina libre!".

Por último, recomiendan a los profesionales ajustar los mensajes a un lenguaje con el que se sientan cómodos y les recuerdan mencionar "siempre" las exigencias centrales: "embargo de armas y ruptura de relaciones con Israel". "El arte y el mundo de la cultura tienen poder, usémoslo y exijamos que el pueblo palestino pueda vivir en libertad y dignidad en sus tierras. ¡Súmate en los Premios Goya y usa tu micro para exigir una Palestina libre Ya!", concluye el argumentario.

