'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi se estrenará en cines el 2 de octubre de 2026

La película, que cuenta con la participación de Atresmedia, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

'La bola negra', una película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, original Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrenará el 2 de octubre de 2026 en las salas de cine de España de la mano de Elastica.

Encabezan el reparto Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'La fiera'), Carlos González ('La vida breve', 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

'La bola negra'

También forman parte del elenco Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Albert Pla ('La Mesías'), Yenesi Suárez ('Mariliendre'), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Mona Martínez ('Veneno'), Julio Torres (nominado cinco veces a los premios Emmy), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor') y Daniel Ibáñez ('Segundo premio').

La búsqueda de nuevos talentos es una constante en los autores de 'La Mesías'. Así, descubrimientos de los directores, como Javier Butler, Valentín Martínez, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Joaquín Ruiz, Gio Torino, Mario Silva, Manuel Gareno y Miguel Moreno, son parte importante de la película que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca.

Sinopsis

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Rodaje de 'La bola negra'

