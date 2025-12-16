George Clooney no besará a más mujeres en pantalla tras una profunda reflexión con su esposa Amal

Los detalles A sus 64 años, el actor estadounidense ha llegado a una importante conclusión después de una cnonversación con su esposa. Clooney dejará atrás la etapa de galán de cine y ya no dará más besos en pantalla. Su inspiración, según él mismo ha explicado, es el actor Paul Newman.

George Clooney, reconocido actor, director y productor, ha decidido dejar de besar a mujeres en pantalla, marcando el fin de sus días como galán cinematográfico. A sus 64 años, tras una reflexión con su esposa Amal Clooney, ha tomado esta decisión, inspirándose en Paul Newman. Clooney, famoso por películas como 'O Brother, Where Art Thou?' y 'Ocean's Eleven', y la serie 'ER', ya había expresado su intención de retirarse de filmes románticos para dar paso a nuevas generaciones. Con proyectos como la adaptación de 'Dix pour cent' y 'Ocean’s 14', Clooney ahora prioriza su vida familiar en Francia, junto a Amal y sus hijos.

El actor, director y productor George Clooney ya no besará a más mujeres en pantalla. A sus 64 años y tras una profunda reflexión con su esposa, la prestigiosa abogada libanesa Amal Clooney, el actor dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos. "He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como 'Good Night and Good Luck' (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

Clooney tiene varios proyectos profesionales en su horizonte cercano. Uno de ellos es el estreno en Netflix en 2026 de la adaptación al cine de la famosa serie francesa Dix pour cent. Y el otro es Ocean’s 14, aún en desarrollo, pero con sus amigos Brad Pitt y Matt Damon como coprotagonistas.

Desde que inició su proyecto común con Amal, el actor ha priorizado a su familia, alejándose de los focos de Hollywood y eligiendo una vida tranquila para sus hijos (Ella y Alexander, de 8 años) en una granja de lujo en Brignoles, al sur de Francia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.