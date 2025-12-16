Los republicanos se vuelven contra Trump por sus comentarios sobre Rob Reiner: "Es irrespetuoso"

El presidente de Estados Unidos asegura que Reiner murió por "enfadar a la gente" con su "trastorno" antitrumpista, unas declaraciones que sus propios colegas de partido han reprochado de manera inmediata.

Hollywood en shock y Donald Trump, desatado. La muerte del actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, ha dejado sin palabras a su entorno y a medio mundo, más aún cuando el principal sospechoso (y ya detenido) es uno de sus hijos, Nick Reiner, de 32 años. Los cuerpos de la pareja fueron hallados sin vida, con claros signos de violencia, aparentemente apuñalados. Según varios testigos, Nick Reiner había discutido con su padre horas antes de manera acalorada, y el hotel donde se alojó la noche del asesinato apareció con numerosas manchas de sangre.

Una tragedia, sí, pero de la que el presidente de Estados Unidos ha querido sacar rédito político, atribuyendo el crimen a la "ira que provocó en otros" debido a su "enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante, conocida como el 'síndrome de trastorno por Trump'". En un tono frívolo, Trump arremetió contra Reiner después de que éste, en una entrevista, criticara al mandatario republicano por influir en empresas de entretenimiento y comunicación.

Y, en un movimiento poco frecuente, han sido sus propios compañeros de partido los que han salido a criticar las palabras de Trump. El republicano Thomas Massie, representante por Kentucky en la Cámara, se ha referido a las palabras de Trump como "inapropiadas e irrespetuosas" hacia una persona que ha sido "brutalmente asesinada". "Independientemente de lo que opines de Rob Reiner, este discurso es inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado. Supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán por miedo. Reto a cualquiera a defenderlo", ha escrito en sus redes sociales, con una captura de pantalla de las palabras de Trump.

No ha sido el único, también la empresaria y política republicana Marjorie Taylor Greene, representante en la Cámara por Georgia, ha recordado que Rob Reiner y su mujer fueron "trágicamente asesinados a manos de su propio hijo", con problemas de drogadicción, y dejan a una familia totalmente devastada. "Es una tragedia familiar, no algo de política o sobre enemigos políticos", ha escrito. "Muchas familias se enfrentan a un familiar con adicción a las drogas y problemas de salud mental. Es increíblemente difícil y debe abordarse con empatía, especialmente cuando acaba en asesinato", ha indicado la republicana, haciendo referencia a las mismas palabras del presidente.

"Creo que un hombre sabio una vez no dijo nada. ¿Por qué? Porque era sabio": con estas palabras, el senador republicano John Kennedy, representante por Luisiana, también se ha referido a las palabras de Trump, asegurando que no debería haber "dicho nada". "Creo que cuando el presidente dice este tipo de cosas le resta valor a sus logros políticos", ha señalado, según recoge CNN.

A la misma cadena le dijo, a través de Jake Tapper, el republicano Don Bacon, representante por Nebraska, que se esperaba este tipo de comentarios de "un borracho de bar", no de un presidente de los Estados Unidos.

