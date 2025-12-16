Melendi anuncia nueva gira en 2026, de Granada a Madrid: cómo conseguir entradas

Tras cinco años sin publicar música nueva, Melendi anuncia la publicación de 'Pop Rock', disco que presentará en una gira que se alargará durante tres meses de 2026 y que arranca en Granada en octubre.

Melendi ha cerrado su última gira de conciertos, '20 años sin noticias' —"Que se nos ha alargado un poquito"—, anunciando nuevo disco para 2026 y con él, nueva gira. "Llevamos cinco años sin sacar música nueva y estoy emocionadísimo de anunciaros que por fin eso se va a dar", ha explicado el asturiano en un vídeo publicado en sus redes sociales. El disco, que se llamará 'Pop Rock', se publicará el 24 de marzo y el artista asegura que ya su título es "toda una declaración de intenciones".

La gira de este nuevo disco arranca el 2 de octubre en Granada y cierra el día de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre (de 2026, obviamente), en Madrid. Por ahora, los conciertos de Melendi tienen lugar en Murcia, Pamplona, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Málaga y Valencia.

Conciertos de Melendi en 2026

Granada | Plaza de toros | 2 de octubre de 2026

Murcia | Plaza de toros | 10 de octubre de 2026

Pamplona | Navarra Arena | 16 de octubre de 2026

Bilbao | Bizkaia Arena BEC! | 17 de octubre de 2026

Barcelona | Palau Sant Jordi | 1 de noviembre de 2026

A Coruña | Coliseum | 14 de noviembre de 2026

Málaga | Palacio de los Deportes Martín Carpena | 21 de noviembre de 2026

Valencia | Roig Arena | 12 de diciembre de 2026

Madrid | Movistar Arena | 22 de diciembre de 2026

Cuándo comprar las entradas de Melendi

Las entradas para los conciertos de la gira Melendi Pop Rock Tour 2026 salen a la venta el miércoles 17 de diciembre. Pero hay dos fases diferentes: una, la de preventa, es exclusiva para suscriptores de Melendi. Para acceder a la preventa de las entradas es necesario registrarse en la página web del artista, y tras el registro se recibirá un código único para poder acceder. La preventa tiene lugar de 10:00h a 12:00h.

La venta de entradas se abre al público el mismo miércoles 17 de diciembre a las 12:00h.

