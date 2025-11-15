Ahora

Dramática muerte

Familiares y amigos despiden a Encarnita Polo en un entierro íntimo en Ávila

El contexto Su hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, había pedido a sus allegados que la despedida a la artista sevillana fuera lo más discreta posible, por lo que no han acudido personalidades del mundo de la cultura.

La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, durante su funeral en Ávila este sábado. La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, durante su funeral en Ávila este sábado. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Familiares y amigos muy cercanos a la actriz y cantante Encarnita Polo, que falleció este pasado viernes a los 86 años supuestamente estrangulada por un hombre de 66 que vivía en la misma residencia para personas mayores que ella en Ávila, la han despedido en un entierro muy íntimo por expreso deseo de su hija Raquel.

Encarnita Polo se crio en Barcelona y fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

Tanto en el funeral celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila como en el entierro, solo han asistido la familia y los amigos más íntimos sin presencia de personalidades del mundo de la cultura ni representantes institucionales en un día muy lluvioso.

La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, había pedido a sus allegados que la despedida a la artista sevillana fuera lo más discreta posible. Por otra parte, el hombre que supuestamente acabó este viernes con su vida se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores. Permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante. Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto
  2. ¿Y ahora qué? Los dos indicios a los que se agarra la acusación y que podrían convertir en culpable al fiscal general
  3. Trump revela que ha tomado una decisión sobre Venezuela mientras sube la tensión en el Caribe: "No puedo decir qué es"
  4. El escritor que destapó el caso de los safaris humanos de Sarajevo asegura que participaron "españoles socialmente relevantes y ricos"
  5. Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo: un presunto estrangulamiento y un compañero de la residencia detenido
  6. Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalé de Alpedrete, Madrid