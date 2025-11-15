Familiares y amigos despiden a Encarnita Polo en un entierro íntimo en Ávila

La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, durante su funeral en Ávila este sábado.

El contexto Su hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, había pedido a sus allegados que la despedida a la artista sevillana fuera lo más discreta posible, por lo que no han acudido personalidades del mundo de la cultura.

Encarnita Polo, destacada figura del pop y la copla de los años sesenta y setenta, falleció a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila, supuestamente estrangulada por un hombre de 66 años que vivía en el mismo lugar. La actriz y cantante, conocida por su éxito "Paco, Paco, Paco", fue despedida en un funeral íntimo, sin la presencia de personalidades del mundo de la cultura, por deseo de su hija Raquel. El sospechoso se encuentra bajo custodia policial en una unidad de psiquiatría. La Policía Nacional investiga el caso para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Familiares y amigos muy cercanos a la actriz y cantante Encarnita Polo, que falleció este pasado viernes a los 86 años supuestamente estrangulada por un hombre de 66 que vivía en la misma residencia para personas mayores que ella en Ávila, la han despedido en un entierro muy íntimo por expreso deseo de su hija Raquel.

Encarnita Polo se crio en Barcelona y fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

Tanto en el funeral celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila como en el entierro, solo han asistido la familia y los amigos más íntimos sin presencia de personalidades del mundo de la cultura ni representantes institucionales en un día muy lluvioso.

La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, había pedido a sus allegados que la despedida a la artista sevillana fuera lo más discreta posible. Por otra parte, el hombre que supuestamente acabó este viernes con su vida se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores. Permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante. Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.