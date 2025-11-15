De meterlo en una nevera a interpretar en un cuadro su pene flácido: así representa el arte a Franco

Los detalles Hasta 25.000 figuras de caballos sin jinete representan la caída de la dictadura cuando se cumplen 50 años de democracia en nuestro país.

Franco, a menudo más interesado en posar de militar que en gobernar, ha sido objeto de reinterpretaciones artísticas que simbolizan la caída de la dictadura, coincidiendo con los 50 años de democracia en España. Una instalación con 25.000 figuras de caballos sin jinete representa esta transición, según el artista Fernando Sánchez, como juguetes para imaginar un futuro mejor. Estatuas ecuestres de Franco, antes omnipresentes en plazas, han sido retiradas para dar paso a nuevas expresiones artísticas. Obras como las de Antonio Saura y Eugenio Merino critican su legado, reflejando la libertad artística que acompaña a la democracia recuperada.

A Franco parecía a veces gustarle posar de militar más incluso que gobernar y aunque muchos seguro que han jugueteado con esta idea, esta vez ha sido el arte quien le ha tirado de la nube o, mejor dicho, del caballo.

Y es que 25.000 figuras de caballos sin jinete representan la caída de la dictadura cuando se cumplen 50 años de democracia en nuestro país. El artista Fernando Sánchez destaca al respecto que "se convierten en juguetes en nuestras manos para imaginar un futuro mejor".

Precisamente, esas estatuas de Franco a caballo las hemos visto clavadas en las plazas, aunque también, afortunadamente, saliendo de ellas para dar paso a algo más bello.

Y como en el arte todo se aprovecha, su cara dando miedo al miedo también fue arte en Barcelona, donde se recreó el primer discurso que dio allí.

En el arte más explícito, el pintor Antonio Saura interpreta en un cuadro el mismísimo pene flácido de Francisco Franco, una obra a la que puso como título 'Energía vital'.

Otra representación de la caída del poder la vimos en 2012, cuando la creatividad del artista Eugenio Merino metió a Franco en una nevera y estuvo expuesto en Arco aquel año. Aquella versión era tan realista que hasta podíamos contarle los pelos de las orejas. Otra performance que recuerda que el arte es libre, igual que llevamos siéndolo todos desde que vencimos a la dictadura hace 50 años.

