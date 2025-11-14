El homenaje a Michael Jackson de Jennifer Batten, la guitarrista que acompañó en los escenarios al rey del pop

Los detalles Casi 40 años después de debutar con el canante sigue fiel a su legado recorriendo el mundo junto a Lenny Jay para homenajear al rey del pop.

La cresta rubia, las tachuelas y el cuero se han convertido en señas de identidad únicas de la guitarrista Jennifer Batten, pero lo que de verdad la puso en el foco fue acompañar durante una década sobre los escenario al rey del pop, Michael Jackson. Ahora, 40 años después de su debut con el cantante, la guitarrista sigue homenajeándolo en los escenarios.

"Mi imagen fue idea de Michael, él tuvo la idea de transformar a toda la banda", ha revelado a laSexta. En 1987 comenzó su carrera profesional como guitarrista y ya no bajó de los escenarios. "Ellos nunca me dijeron que estaba contratada. Simplemente no me mandaron a casa", ha contado.

Los diez años que estuvo junto a Michael Jackson no solo aprendió y disfrutó como artista. "Era una forma maravillosa de ver el mundo. Solo tocábamos dos o tres veces a la semana. Tuvimos la gran oportunidad de visitar las ciudades donde estábamos", he explicado sobre las tres giras en las que participó con el rey del pop.

Estas le aportaron experiencia, diversión y, sobre todo, emoción. "Normalmente ensayaba con una guitarra que podía echar fuego y una vez me quemé. Es algo que nunca olvidaré", ha relatado. Tras esto, ha explicado que la única respuesta de Michael Jackson fue: "Ella no va a querer hacer eso de nuevo". "Pero lo hice", ha afirmado.

Sin embargo, también ha reconocido que estar a la altura del cantante no fue fácil. "Dios mío, esto es más que un reto, más de lo que yo creía", ha recordado que pensaba entonces.

Ahora, casi 40 años después de debutar con el cantante, sigue fiel a su legado reccoriendo el mundo junto a Lenny Jay en un espectáculo que homenajea al rey del pop. El próximo 21 de noviembre tendrán una cita en el Palacio Vistalegre de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.