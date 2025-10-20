LiveNation se recupera de una breve caída "a nivel mundial" de Ticketmaster, que impedía comprar entradas

La matriz a la que pertenece Ticketmaster ha confirmado que una incidencia impedía comprar entradas de "cualquier concierto". El servicio parece haber recuperado la normalidad sobre las 11:30h de la mañana.

Día de incidencias técnicas en medio mundo. La última la ha confirmado LiveNation, la matriz a la que pertenece el servicio de venta de entradas de Ticketmaster, que ha sufrido una "incidencia a nivel mundial" que ha impedido, durante un tiempo, comprar entradas para todos los conciertos que gestiona. "No se pueden comprar entradas de ningún concierto. Estamos monitorizando y esperamos quede solucionado a la mayor brevedad. Disculpad las molestias", han escrito.

En Ticketmaster España, la página parecía funcionar con normalidad, pero al elegir una entrada para proceder a la compra, aparecía un mensaje de error: "We're sorry. There was an unexpected error while processing your request" ("Lo sentimos. Ha habido un error inesperado mientras procesábamos tu solicitud"). Sobre las 11:30h de la mañana, la página parecía recuperar la normalidad.

La caída de Ticketmaster ha tenido lugar de manera coincidente con la caída de los servidores de Amazon Web Services (AWS), por lo que probablemente estén relacionados estos dos problemas técnicos. De hecho, son muchos otros servicios a nivel global que no han funcionado con normalidad, como el editor Canva, que ha confirmado que el problema está en su proveedor.

Ticketmaster tiene a la venta actualmente en España entradas para la gira de Eric Clapton, así como para los conciertos en territorio español de Twice, The Weeknd, Rels B. o My chemical romance. Este mismo lunes arranca, por ejemplo, la gira mundial de Aitana, y aunque las entradas correspondientes a las fechas españolas en el 'Cuarto Azul World Tour' por ahora se mantienen en preventa a través del banco Santander, la segunda fecha de esta gira llegará el 22 de marzo y tendrá lugar en Colombia, concretamente en el festival de música Estéreo Picnic de Bogotá, cuyas entradas ya se encuentran a la venta y su compra se gestiona, esta vez sí, a través de Ticketmaster.