Aitana anuncia las fechas de la primera parte de su gira mundial en 2026: estas son las ciudades en las que actuará

Aitana arrancará su gira en Argentina el 14 de marzo de 2026, pero no será hasta el 9 de mayo cuando la cantante actúe en España con hasta 16 conciertos. Estas son las ciudades en las que estará.

A través de sus redes sociales y su página web, Aitana ha anunciado las fechas de la primera parte de su gira mundial. Dicha gira se llevará a cabo en 2026 y tendrá actuaciones tanto en Europa como en América. La gira arrancará el 14 de marzo de 2026 en el Festival Lollapalooza, en Argentina, y seguirá con un concierto el 22 de marzo en Bogotá, Colombia, en el Festival Estéreo Picnic. Tras esta primera incursión en Latinoamérica llegará el turno de España, donde la artista catalana celebrará hasta 16 conciertos a partir de mayo.

En concreto, el 9 de mayo iniciará sus conciertos en España con una actuación en Roquetas del Mar, Almería. Tras este concierto, el 15 de mayo estará en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete. Después, Aitana estará el 5 de junio en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola, Málaga, y el 26 en Avilés, Asturias. Tras Asturias, Aitana comenzará julio viajando hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde realizará un concierto el día 4, al que seguirán otro el 10 en Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda, Jaén, y el 22 en A Coruña. Este será el último concierto de la cantante hasta septiembre, que realizará uno en su tierra, Barcelona, el día 4 mientras que el 11 hará lo propio en Madrid y el 18 en Bilbao.

Hasta ahí llegaría la gira española de Aitana, quien después volverá a Latinoamérica para dar otro concierto en Argentina el 21 de octubre. Tras él, la artista viajará hasta México, donde estará el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. Además, en el mes de noviembre Aitana seguirá en México con dos actuaciones, el día 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

Como la propia cantante ha anunciado, estas fechas se tratan de las primeras de su gira mundial en 2026, ya que todavía le falta anunciar las fechas de otras ciudades que tenía previstas como Los Ángeles, Miami y Nueva York, Londres, Milán y París.

