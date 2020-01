Benedicta Sánchez ha ganado el Goya a la mejor actriz revelación a sus 84 años con 'Lo que arde'. La gallega, que protagoniza el último film de Oliver Laxe, ha regalado uno de los grandes momentos de la gala de este año. Y es que, tras subirse al escenario, ha saludado y hecho una reverencia al público, tras lo que se ha abrazado al Goya y le ha besado.

La actriz se ha acercado entonces hasta el atril donde ha pronunciado un emotivo y espontáneo discurso. "Tengo que decirles que la vida te da sorpresas y esta es una muy grande en toda mi larga existencia", ha comenzado Benedicta Sánchez, quien ha querido dedicar el premio, en primer lugar, a sus padres: "Son infinitas las personas a las que quería dedicárselo, pero empezaré por mis padres que permitieron que hoy esté aquí, que haya nacido".

Además, también se lo ha querido dedicar a su hija que fue la que le llevó "al casting", además de a "Oliver Laxe y su equipo". "No creo que haya princesa a la que hayan dado un trato tan maravilloso como ellos a mí", ha expresado la actriz gallega.

En un momento del discurso, la actriz de 84 años se ha quedado en blanco, algo que no le ha hecho perder el sentido del humor, sino que ha seguido haciendo alarde de su naturalidad. "¡Ayúdenme, ayúdenme! Díganme cosas para que yo pueda decirlas porque si no, me quedo enmudecida", le ha dicho al público que se encontraba en la gala.

Benedicta Sánchez también se ha acordado de la tierra que la vio nacer y ha dicho unas palabras en gallego: "Yo soy gallega y quiero también el Goya para Galicia, mi tierra bruja", aunque ha reconocido estar "enamorada de España".

"Podría decir muchas cosas, pero no sé", ha continuado la actriz revelación de los Goya 2020, a lo que las actrices Ana Castillo y Eva Llorach, que con lo que había dicho ya estaba "muy bien". "¿Es suficiente? ¿No es menester? ¿Me puedo ir ya?", ha preguntado entonces Benedicta Sánchez.

Y antes de despedirse, le ha mandado un mensaje a su hija y a sus "queridos nietos Adrián y Pau": "Que no se olviden de la yaya que les quiere mucho", lo que ha provocado los aplausos de todos los que se encontraban en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga.