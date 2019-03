"A ella le gusta que le den duro", "voy a violarte"… esto es lo que pasa al ponerle imagen a las letras de reggaeton

Una campaña colombiana ha decidido acabar con este problema. Un grupo de universitarios, junto a la fotógrafa colombiana Lineyl Ibañez, han recreado las situaciones de las letras de las canciones de reggaetón para concienciar a la sociedad de la crueldad que se cuentan habitualmente.

A través de Facebook quieren que los usuarios reflexionen sobre letras como "en mi cama yo la meto por el centro yo la agarro y la someto por el suyo", que describirían perfectamente una violación u otras como "a ella le gusta el sushi pero de carne caliente, y lo siente, está bien bellaca la demente".

Según la fotógrafa colombiana, las letras de estas canciones son una degradación de las mujeres y asegura que "la crítica va dirigida a los contenidos de las canciones que sólo dejan a las mujeres como objetos sexuales, que no sólo en las letras son agredidas, sino que además en los videos son usadas como símbolos de sexo que más 'publicidad' de la música", ha recordado Ibáñez el medio colombiano 'Los Andes'.

La intención de los creadores es que letras de canciones como "me tiene sudando como lunático, estoy maniático, es algo crítico" o "a ella le gusta que le den duro y se la coman", desaparezcan y no puedan llegar a la sociedad, sobre todo a los menores que es el público que puede ser más sensible a este tipo de mensajes.